Как сделать тренировку для похудения более эффективной

Скоро лето и если вы активно решили заняться улучшением своей фигуры, то следует знать, что одних физических нагрузок недостаточно для достижения эффективного результата. Нужен системный подход к тренировкам. Как его правильно организовать?

В программе стройности важно чередовать аэробные и силовые нагрузки. В идеале программу должен подбирать тренер с учетом ваших личных параметров. Частота занятий должна быть не реже 3-4 раз в неделю (регулярно и без пропусков) по 1,5 часа.

Если вам по душе аэробика и танцы, вы можете посещать их 2 раза в неделю, но при этом вам необходимы и силовые нагрузки не менее 1-2 раза в неделю: это могут быть занятия в тренажерном зале или в зале аэробики, но с упором на силу.

Бегом к стройности

Многие предпочитают тренажерам и фитнесу утренние и вечерние пробежки. Учтите, что пробежка должна длиться 35-45 минут со средней скоростью: вы не должны при этом задыхаться, но и бежать спокойно, разговаривая по телефону тоже ни к чему.

В любом случае бег очень полезен для кардио-респираторной системы, он тренирует выносливость, помогает сбросить лишний вес. Но он не способен сформировать красивый мышечный корсет и желаемую фигуру.

Потому оптимальный вариант - бегать ежедневно по 30 минут, но 3 раза в неделю выполнять силовые мышечные комплексы на все группы мышц длительностью 45 минут.

Питание и спорт

Перед утренней тренировкой не ешьте, выпейте стакан фруктового или овощного фреша, йогурта или просто чашку натурального кофе.

Через 2 часа после тренировки стоит подкрепиться белковой пищей (100-200 г) в сочетании с овощами без заправок и соусов.

Если вам предстоит заниматься после 16:00, то поешьте за 1-1,5 часа до тренировки. Дотренировочная порция должна содержать 50 % углеводов. Это даст энергию и сил. А вот после занятия придется воздержаться от еды. Исключение - чай без сахара или нежирный кефир (1-2 %).

Индивидуальный подход

У каждого человека своя генетически заложенная фактура и свой образ жизни (гастрономические привычки, двигательная активность, совокупность болезней и вредных привычек), поэтому общего комплекса упражнений, одинаково эффективного для всех, просто не существует.

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