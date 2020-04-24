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Лишь самым ленивым: простые упражнения для утреннего кардио

Эти упражнения помогут пребывать в форме и делать каждое утро хорошим

сегодня, 17:04
Автор:

• Зинченко Павел

Лишь самым ленивым: простые упражнения для утреннего кардио

Тренировки на дому стали неотъемлемой частью жизни каждого, кто хочет оставаться в форме, несмотря на карантин и постоянное пребывание дома. Ни для кого не секрет, что важную роль в сохранении спортивной формы играет утренняя зарядка. Но далеко не все могут заставить себя делать упражнения по утрам. 

Именно поэтому мы и решили рассказать тебе о нескольких хороших утренних упражнениях на кардио, которые по силам делать даже самым трудным на подъем людям.

Конькобежец

Согнись в тазу, чуть наклони корпус с прямой спиной и сделай широкий прыжок вбок правой ногой, сопровождая движение руками. После приземления заведи левую ногу накрест за правую, а затем выполни такой же прыжок влево. Двигайся энергично, как будто скользишь на коньках.

Seal Jacks

Поставь ноги вместе, руки разведи в стороны до уровня плеч. С прыжком расставь ноги в стороны и одновременно сведи прямые руки перед собой. Затем снова собери ноги и разведи руки. Прыгай на полупальцах, не опускай пятки на пол.

Бег с касанием платформы

В качестве платформы можно использовать коробку от обуви, стопку книг или пятилитровую бутылку с водой, положенную на бок. Поставь одну стопу на платформу, затем с прыжком поменяй ноги и продолжай чередовать их. Работай энергично, руки поставь на пояс или держи перед телом.

"Под забором" и кик в сторону

Сделай широкий шаг в сторону, одновременно уйди в приседание и опиши полукруг корпусом, как будто пролезаешь под заграждением. Выпрямись, подставь ногу и сделай удар ногой в сторону. Во время удара наклоняй корпус вбок, чтобы удержать равновесие. Старайся поднять бедро повыше. Верни ногу на пол и выполни то же самое в другую сторону.

Прыжки с поворотом бедер

С прыжком разворачивай бедра то в одну, то в другую сторону. Следи, чтобы плечи и корпус оставались на месте, руки держи перед собой.

Эти упражнения помогут тебе не только поддерживать физическую форму, но и улучшить работу сердца. Также издание "Комментарии" расскажет что следует делать со своим телом после тренировки.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/1827467-utrennyaya-zaryadka-kardio-kotoroe-osilit-kazhdyj
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