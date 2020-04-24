Почему вы занимаетесь спортом, но не худеете

Если вы решили привести свою фигуру в порядок и занялись физическими упражнениями, но заметили, что ваш вес стоит на месте, стоит обратить внимание на три причины, которые могут этому способствовать.

Вы тренируетесь самостоятельно

Даже в зале с профессиональными тренажерами новичку все равно нужен тренер, который подскажет особенности выполнения каждого упражнения. Без него похудеть и добиться положительных результатов удается далеко не всем.

Помните, что мы все индивидуальности: даже если у подруги все получилось и без тренера, это не значит, что вам он тоже не нужен.

Вы все еще много едите

Похудение включает в себя не только спорт, но и дефицит калорий. Одна интенсивная тренировка сжигает приблизительно 400 калорий, а организму должно не хватить именно этих калорий, чтобы начать расходовать жир. Если же после тренировки вы плотно ужинаете, то о похудении говорить не приходится.

Неправильное питание в целом

Люди, которые тренируются в спортивных залах, ощущают тягу к сладкому, и это физиологическая норма, связана она с тем, что во время тренировок тело использует глюкозу в качестве основного источника энергии. Но сладкое есть нам нельзя, можно побаловать организм сложными углеводами, например, макаронами из цельной пшеницы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать тренировку для похудения более эффективной.

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