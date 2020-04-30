Пять способов получить плоский живот без диет и упражнений

Приближается лето, поэтому хочется привести свое тело в порядок. Но для этого не обязательно жестко ограничивать себя в питании и изнурять организм тяжелыми тренировками. Диетологи говорят, что получить плоский живот и стройную талию возможно при помощи нескольких советов.

Не забывайте про осанку

В первую очередь, перестаньте сутулиться. Прямая спина - это не только красиво, но и полезно для здоровья, потому что вы приведете свои мышцы в тонус. При необходимости можете даже установить себе соответствующий сигнал на телефон, который периодически напоминал бы вам об осанке.

Пейте больше воды

Если вашему организму не будет хватать жидкости, то он автоматически начнет ее накапливать. Как следствие, это может привести к набору лишних килограммов и появлению нежелательных округлостей в районе живота. Не забывайте пить как минимум пару литров простой воды в день — через некоторое время вы сами увидите, как положительно это сказывается на вашей фигуре и на работе внутренних органов.

Употребляйте пробиотики

Это бактерии, которые помогают расщеплению пищи, а также предотвращают проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому для того, чтобы ваш организм работал "на полную мощность", введите в свой ежедневный рацион молочные продукты, богатые этими полезными бактериями. К ним относятся: йогурт, кефир, творог или специальные пищевые добавки, содержащие пробиотики.

Научитесь расслабляться

Когда ваш организм находится в постоянном стрессе, многие его процессы замедляются или вовсе нарушаются, в том числе и работа желудочно-кишечного тракта. Поэтому не пренебрегайте сном и найдите занятие, которое действительно способно вас расслабить.

Не пренебрегайте витаминами

По мнению американских докторов, для того, чтобы сделать свою талию уже, необходимо начать принимать комплекс витаминов группы B, а также кальций D-глюкарат, так как они способствуют вырабатыванию организмом гормонов, которые способны уменьшить количество жира в области талии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как убрать живот с помощью правильного питания.

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