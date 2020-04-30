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Формируем сильный хват: пять упражнений для крепких запястий

Крепкие запястья очень важны при выполнении любых силовых упражнений

сегодня, 16:58
Автор:

• Зинченко Павел

Формируем сильный хват: пять упражнений для крепких запястий

Любые силовые упражнения, будь-то простые отжимания или жим штанги, требуют крепких запястий. Именно поэтому их необходимо постоянно укреплять в отдельном порядке. Мы с радостью дадим тебе несколько хороших советов по этому поводу.

Удержание гантелей

Возьми гантели за верхнюю часть пальцами и удерживай столько, сколько сможешь — от 30 секунд и дольше.

Тяга гантели пальцами

Положи предплечье на ровное возвышение, например тумбу. Запястье разверни, чтобы ладонь смотрела в потолок. Возьмите гантель пальцами и начинайте поднимать её силой запястья. Начинай с небольших весов и постепенно увеличивай нагрузку. Три подхода по десять раз.

Вращение рук с гантелями

Возьми  в обе руки по гантеле, согни локти под углом 90 градусов. Переверните руки так, чтобы пальцы оказались наверху, а затем вернитесь в исходное положение. Поворот туда и обратно считается за один раз.

Подъем с запястий на кулаки

Сядь на пол, подогнув ноги под себя. Руки поставь на пол на тыльную сторону ладони, пальцами друг к другу. Силой запястий попытайся перевести руки на кулаки. В случае появления боли уменьши нагрузку. Три подхода по пятнадцать раз. 

Укрепив запястья, ты сможешь уверенно приступать к любым другим упражнениям. Также издание "Комментарии" расскажет о нескольких простых упражнениях для утреннего кардио.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/966071-kak-ukrepit-zapyastya-dlya-moschnogo-khvata
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