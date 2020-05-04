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Готовим фигуру к лету: пять мотивационных советов

Определенно, каждому из нас часто нужна мотивация

сегодня, 13:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Готовим фигуру к лету: пять мотивационных советов

Если хотите избавиться от лишних килограмм и привести свою фигуру в порядок, тогда стоит запастись терпением и найти мотивацию на занятия спортом. Есть множество факторов, которые заставляют откладывать все "на потом", но будьте сильнее их. Что нужно сделать в первую очередь?

Ставьте промежуточные цели

Похудеть к лету - хорошая, но слишком расплывчатая цель. Если хотите получить быстрый и эффективный результат, стоит ее разбить на несколько этапов. Например, поставьте себе цель сбросить в течение недели 1-2 килограмма или избавиться за месяц от "ушек" на боках. Не забывайте себе напоминать, ради чего вы это делаете. 

Не поддавайтесь влиянию окружающих

Если решили похудеть, так идите уверенно к своей цели, несмотря ни на что. Вам могут встретиться люди, которые попытаются сбить вас с пути. Они будут говорить, что не нужно ничего менять в своей фигуре, что вес потом снова вернется и т.д. Но друзья, которые желают вам добра, всегда поддержат и помогут вам измениться в лучшую сторону.

Поучаствуйте в марафоне

Примите участие в онлайн-марафонах, которые призваны помогать и поддерживать людей в их борьбе с лишним весом. Есть множество категорий и методов, помогающих обрести стройную и подтянутую фигуру. С помощью таких марафонов мы сможете контролировать свои занятия спортом и наладить режим питание.  

Больше двигайтесь

В течение дня постарайтесь побольше двигаться. Каждое утро делайте зарядку, пробежку, перерывы в процессе работы. Откажитесь от лифта и поднимайтесь на свой этаж по лестнице. Все это со временем войдет в привычку, и вы заметите, как изменилось не только ваше тело, но и самочувствие. 

Придумайте поощрение

Нет, после тренировки не стоит баловать себя пирожными или тортиками. Найдите другое поощрение. Например, если похудеете на 5-7 килограмм, тогда купите себе новое платье, туфли или сумочку. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие привычки помогают обрести стройную фигуру.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/94002-privesti-figuru-v-poryadok-k-letu-7-motivacionnyh-sovetov.html
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