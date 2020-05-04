Как привести себя в форму с помощью плавания

Лето становится все ближе, а жители нашей страны переполнены надеждой, что карантин скоро начнут сворачивать. Это дает возможность обратится к еще одному способу эффективного сжигания лишних калорий. Ты угадал, мы говорим о плавании.

Активное занятие плаванием приводит к сжиганию более 500 ккал, а если плавать в теплой воде (с температурой выше 24 градусов), то процессы сжигания калорий значительно ускорятся.

Здесь все дело в самой воде и ее температуре. Нахождение в холодной воде - стресс для организма, который в такие моменты начинает копить подкожный жир. В свою очередь, теплая вода как раз способствует расслаблению и более интенсивному расходу "жирового топлива".

С другой стороны, если активно двигаться в воде, то пульс учащается до 130-140 ударов в минуту, в результате чего калории сжигаются еще активнее. Э то значит, что можно всего за час сжечь целых 1200 ккал.

Стиль плавания можете выбрать самостоятельно. Можно даже по-собачьи, если иначе не выходит. Но самые большие затраты калорий кроются в серфинге. Всего два часа катания на волнах - и все, что ты съел за завтраком, обедом или ужином накануне будет быстро израсходовано.

Так что летние забавы в воде вполне могут сойти за очень даже неплохую тренировку. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно пить воду

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