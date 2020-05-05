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Пять продуктов, которые поддержат здоровье нервной системы

Употребление этих продуктов поможет держать под контролем расшатанные нервы

сегодня, 16:28
Автор:

• Зинченко Павел

Пять продуктов, которые поддержат здоровье нервной системы

Все знают, что еда, которой ты питаешься, может сильно повлиять на твою фигуру, а также на здоровье всего организма. Причем в расчет, как правило, берутся внутрение органы. О том, что продукты, которые мы употребляем, влияют и на нашу нервную систему, также знают многие, но большинство об этом даже не задумывается. Стремясь исправить эту ситуацию, мы расскажем тебе, какие продукты благотворно повлияют на твою нервную систему.

Яйца

Витамины группы В содержатся в птичьих яйцах - куриных, гусиных, утиных, индюшиных и даже в мелких перепелиных. Ну а количество магния в яйцах - вне конкуренции. 

Сыры

Разнообразные сыры - от творога и брынзы до старых сыров - хороший источник кальция, и к тому же, вкус этого продукта часто зависит именно от содержания витаминов В. 

Молоко

Нежирное молоко отлично справляется с восполнением потребности не только в витаминах группы В, но и в кальции и магнии, очень важных для нервной системы. 

Рыба

Некоторые сорта рыбы - скумбрия, лосось, сельдь, тунец, сардины, форель - кроме йода богаты ещё и витаминами, минералами. Например, в 100 г сельди - 19 мкг витамина В12. 

Красное мясо

Говядина и говяжья печень - незаменимые источники витамина В. Сюда же стоит отнести и ливер, куриную печень, паштет (только сделанный без добавок). 

Не забывай время от времени налегать на эту пищу и твои нервы будут подобны канату. Также издание "Комментарии" расскажет, как приготовить жареные пельмени.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/eda/1099909-esh-myaso-pej-moloko-6-produktov-podderzhivayuschikh-zdorove-nervnoj-sistemy
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