Как приготовить жареные пельмени: настоящий мужской рецепт

Если хочешь приготовить себе ужин по быстрому, то пельмени еще со студенческих времен всегда были оптимальным вариантом. А если ты хочешь, чтобы получилось что-то особенное, то мы с радостью поделимся с тобой интересным рецептом.

Жареные пельмены со сметаной приготовить совсем не сложно. Для этого тебе понадобятся следующие ингридиенты: растительное масло — 3 ст. ложки; пельмени — 20-30 штук; вода — 1 стакан; укроп — ¹⁄₄ пучка; сметана — 100 г; петрушка — по вкусу.

Для приготовления жареных пельменей ті должен сделать следующее. Для начала разогрей сковороду, влей растительное масло. Затем высыпь туда пельмени, оставив между ними небольшое пространство. Поджарь пельмени с двух сторон до золотистой корочки. Также добавь воду и рубленый укроп. Туши на протяжении пяти минут. Вывали в сковороду почти целый пакет сметаны и перемешай.

Готовить нужно на умеренном огне до практически полного выкипания воды, регулярно помешивая, чтобы пельмени не пригорели. После этого несколько минут готовь на очень слабом огне. Перед подачей посыпь блюдо петрушкой и добавь оставшуюся сметану.

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