Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.04.2020

BTC/USD

7059.69

ETH/USD

170.05

LTC/USD

42.23

НБУ 17.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.77

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты Как приготовить жареные пельмени: настоящий мужской рецепт
НОВОСТИ Все новости

Как приготовить жареные пельмени: настоящий мужской рецепт

Если за дело взялся настоящий мужик, то поджарить получится даже пельмени

сегодня, 16:58
Автор:

• Зинченко Павел

Как приготовить жареные пельмени: настоящий мужской рецепт

Если хочешь приготовить себе ужин по быстрому, то пельмени еще со студенческих времен всегда были оптимальным вариантом. А если ты хочешь, чтобы получилось что-то особенное, то мы с радостью поделимся с тобой интересным рецептом.

Жареные пельмены со сметаной приготовить совсем не сложно. Для этого тебе понадобятся следующие ингридиенты: растительное масло — 3 ст. ложки; пельмени — 20-30 штук; вода — 1 стакан; укроп — ¹⁄₄ пучка; сметана — 100 г; петрушка — по вкусу.

Для приготовления жареных пельменей ті должен сделать следующее. Для начала разогрей сковороду, влей растительное масло. Затем высыпь туда пельмени, оставив между ними небольшое пространство. Поджарь пельмени с двух сторон до золотистой корочки. Также добавь воду и рубленый укроп. Туши на протяжении пяти минут. Вывали в сковороду почти целый пакет сметаны и перемешай.

Готовить нужно на умеренном огне до практически полного выкипания воды, регулярно помешивая, чтобы пельмени не пригорели. После этого несколько минут готовь на очень слабом огне. Перед подачей посыпь блюдо петрушкой и добавь оставшуюся сметану.

Также издание "Комментарии" расскажет, как приготовить вкусную шаурму по самому мужскому рецепту.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/zdorove/eda/1823624-idealnyj-muzhskoj-uzhin-zharenye-pelmeni-so-smetanoj
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...