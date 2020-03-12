Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.03.2020

BTC/USD

6102.60

ETH/USD

139.80

LTC/USD

34.75

НБУ 12.03.2020

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты Вкусная шаурма по самому мужскому рецепту
НОВОСТИ Все новости

Вкусная шаурма по самому мужскому рецепту

Шаурма - отличный вариант для любого мужского застолья, не зависимо от того, смотрите ли вы футбол или обсуждаете Моцарта и Бетховена

сегодня, 16:25
Автор:

• Зинченко Павел

Вкусная шаурма по самому мужскому рецепту

Позвал друзей в гости и решил сварганить что-то пацанское? Тут ответ просто - приготовь шаурму. А мы расскажем, как это сделать. Для начала подготовь продукты. Хорошенько вымой мясо и овощи. Теперь можеш приступать. Нашинкуй капусту мелко. Немного соли. Порежь дольками помидор и соломкой огурец. Не перепутай!

Чтобы приготовить хороший соус, смешай майонез с кетчупом и щепоткой черного перца. Куриное филе посоли, поперчи и обжарь на среднем огне под крышкой с двух сторон пока не приготовится.  Расстели лаваш на кухонном столе. Его центр щедро смажь приготовленным тобой соусом. Разложи овощи. Тут особых правил нет, действуй, как тебе удобно. Мелко порежь готовое мясо. На одну шаурму уходит половинка куска куриного филе. Сверху немного полей соусом.

Заверни лаваш конвертиком так, чтобы закрыть бока. Постарайся плотно свернуть шаурму и положи ее на чистую и сухую сковороду на несколько минут до зарумянивания с обеих сторон. Если в наличии имеется гриль, то это вообще прекрасно - воспользуйся им.

Тепер шаурма готова отправляться на стол! Не сомневайся, друзья будут довольны. Также издание "Комментарии" расскажет, как приготовить стейк.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/zdorove/eda/1197381-kak-prigotovit-shaurmu-doma-samyj-muzhskoj-retsept
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...