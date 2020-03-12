Вкусная шаурма по самому мужскому рецепту

Позвал друзей в гости и решил сварганить что-то пацанское? Тут ответ просто - приготовь шаурму. А мы расскажем, как это сделать. Для начала подготовь продукты. Хорошенько вымой мясо и овощи. Теперь можеш приступать. Нашинкуй капусту мелко. Немного соли. Порежь дольками помидор и соломкой огурец. Не перепутай!

Чтобы приготовить хороший соус, смешай майонез с кетчупом и щепоткой черного перца. Куриное филе посоли, поперчи и обжарь на среднем огне под крышкой с двух сторон пока не приготовится. Расстели лаваш на кухонном столе. Его центр щедро смажь приготовленным тобой соусом. Разложи овощи. Тут особых правил нет, действуй, как тебе удобно. Мелко порежь готовое мясо. На одну шаурму уходит половинка куска куриного филе. Сверху немного полей соусом.

Заверни лаваш конвертиком так, чтобы закрыть бока. Постарайся плотно свернуть шаурму и положи ее на чистую и сухую сковороду на несколько минут до зарумянивания с обеих сторон. Если в наличии имеется гриль, то это вообще прекрасно - воспользуйся им.

Тепер шаурма готова отправляться на стол! Не сомневайся, друзья будут довольны. Также издание "Комментарии" расскажет, как приготовить стейк.

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