Мощь античных чемпионов: как тренировались гладиаторы

Знаменитые гладиаторы были всего лишь рабами, которые жертвовали своей жизнью на потеху римской толпе. Но те из них, кому удавалось выживать и добывать победу одну за другой, могли стать любимцами публики и в следствии этого со временем получить свободу из рук императора.

Именно надежда на будущее освобождение давала гладиаторам сил снова и снова выходить на арену. Но чтобы выжить они должны были постоянно тренироваться. В том числе развивать свое тело. А поскольку специальных тренажеров у гладиаторо в не было, они были вынуждены тренироваться лишь со своим весом.

Предлагаем твоему вниманию три простых упражнения с собственным весом, регулярные исполнения которых помогут вам почувствовать себя легендарными воинами древнеримской арены.

Подъемы ног в висе

Идеальное упражнения на пресс. Подойдет только подготовленному спортсмену. Если у вас слабые мышцы пресса, то начинать нужно с отжиманий, а только после этого переходить к подъему ног в висе.

1. Повиснуть на турникете. Хват желательно прямой.



2. Согнуть ноги и пытаться поднять их до максимально возможного уровня. Идеальным будет считаться, когда получится коснуться носками перекладины.

Стойка всадника

Отличное упражнение для развития мышц ног.



1. Раздвинуть ноги на две ширине плеч. Присесть. Основной упор делается на нижнюю часть тела. Стопы прижаты к полу и располагаются на одной линии. Смотрят вперед и обязательно параллельно друг другу. Следите за положением коленей. Они должны смотреть наружу. Таз подается чуть вперед. Главное сохранить центр тяжести, параллельное положение.

2. Кисти рук сжаты в кулак, локти смотрят назад. Кулаки прижаты к поясу.

Бурпи (или берпи)

При выполнении этого упражнения задействованы все группы мышц.



1. Приседайте вниз пока не достанете земли руками. Перенесите весь вес на руки и примите прыжком горизонтальное положение.

2. Держите руки параллельно, зафиксируйте локти и опуститесь еще ниже.

3. Поднимитесь и верните ноги прыжком в прежнее положение. Поднимитесь.

4. Сделайте прыжок вверх.

Упражнения нужно выполнять быстро.

К счастью, тебе эти упражнения не пригодятся для смертельного поединка на арене. Зато помогут привести себя в надлежащую физическую форму. Также издание "Комментарии" расскажет, как тренируются механики Формулы 1.

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