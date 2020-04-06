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Бойцы невидимого фронта: как тренируются механики Формулы 1

Нагрузка, которую должны выдерживать эти парни, требует тяжелых и постоянных тренировок

6 апреля 2020, 17:00
Автор:

• Зинченко Павел

Бойцы невидимого фронта: как тренируются механики Формулы 1

Спортсменам необходимо много и регулярно тренироваться, чтобы достичь результата, завоевать медаль и стать героями публики. Это касается и водителей Формулы 1. Но многие забывают о настоящих бойцах невидимого фронта, без которых Формулу 1 невозможно представить. Речь идет о механиках.

Чтобы выдержать долгие дни напряжения и при этом слаженно, умело и эффективно выполнять свои обязаности, механики должны постоянно тренироваться. Кроме того, что эти специалисты до автоматизма отрабатывают процесс замены покрышек в болиде, они много времени посвящают физическим тренировкам. В первую очередь эти парни занимаются следующими видами спорта.

Пробежки и велоспорт

Во-первых, регулярные пробежки. Такое упражнение помогает подготовить организм к нагрузкам - разогреть мышцы, а также поддерживать их в функциональном состоянии. Во-вторых, велосипедные прогулки - это отличное дополнение к основным тренировкам, которое развивает выносливость и правильное дыхание. 

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Плавание 

Дыхание немаловажно для механиков, как и выносливость. В этом отлично помогает плавание, развивающее мышцы верхней части тела и существенно увеличивающее объем легких.  Конечно, это далеко не полный список упражнений, которые делают ребята из команды инженеров и механиков, но по сути - это основа для подготовки.

Силовые тренировки

Естественно, масса болида и его комплектующих - немаленькие. Поэтому силовые тренировки становятся неотъемлемой частью подготовки команды механиков. Также механики занимаются кроссфитом, чтобы за короткое время легко поднять и перенести шину с диском или удержать домкрат, который, кстати, по мощности - как небольшой мопед.

Как видишь, жизнь механика Формулы 1 не проходит в барах после удачного рабочего дня. Эти ребята вынуждены тренироваться с практически армейской отдачей. Чтобы ты также чувстсвал себя полным сил, как и они, издание "Комментарии" расскажет о пяти уникальных техниках отжимания.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/1549953-vtorye-posle-gonschikov-kak-treniruyutsya-mekhaniki-formuly-1
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