Бойцы невидимого фронта: как тренируются механики Формулы 1

Спортсменам необходимо много и регулярно тренироваться, чтобы достичь результата, завоевать медаль и стать героями публики. Это касается и водителей Формулы 1. Но многие забывают о настоящих бойцах невидимого фронта, без которых Формулу 1 невозможно представить. Речь идет о механиках.

Чтобы выдержать долгие дни напряжения и при этом слаженно, умело и эффективно выполнять свои обязаности, механики должны постоянно тренироваться. Кроме того, что эти специалисты до автоматизма отрабатывают процесс замены покрышек в болиде, они много времени посвящают физическим тренировкам. В первую очередь эти парни занимаются следующими видами спорта.

Пробежки и велоспорт

Во-первых, регулярные пробежки. Такое упражнение помогает подготовить организм к нагрузкам - разогреть мышцы, а также поддерживать их в функциональном состоянии. Во-вторых, велосипедные прогулки - это отличное дополнение к основным тренировкам, которое развивает выносливость и правильное дыхание.





Плавание

Дыхание немаловажно для механиков, как и выносливость. В этом отлично помогает плавание, развивающее мышцы верхней части тела и существенно увеличивающее объем легких. Конечно, это далеко не полный список упражнений, которые делают ребята из команды инженеров и механиков, но по сути - это основа для подготовки.

Силовые тренировки



Естественно, масса болида и его комплектующих - немаленькие. Поэтому силовые тренировки становятся неотъемлемой частью подготовки команды механиков. Также механики занимаются кроссфитом, чтобы за короткое время легко поднять и перенести шину с диском или удержать домкрат, который, кстати, по мощности - как небольшой мопед.

Как видишь, жизнь механика Формулы 1 не проходит в барах после удачного рабочего дня. Эти ребята вынуждены тренироваться с практически армейской отдачей. Чтобы ты также чувстсвал себя полным сил, как и они, издание "Комментарии" расскажет о пяти уникальных техниках отжимания.

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