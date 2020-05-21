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Ученые назвали безопасную для печени дозу алкоголя

Безопасная дозировка алкоголя, которая не навредит печени, у мужчин и женщин отличается

сегодня, 08:33
Автор:

• Виолетта Комаровская

Ученые назвали безопасную для печени дозу алкоголя

Сколько алкоголя можно выпить за раз, чтобы не навредить печени? Ответ на этот вопрос нашли ученые. Безопасная доза отличается у мужчин и женщин и зависит от регулярности употребления спиртных напитков, пишет портал Ukrhealth.

Оказалось, чем реже человек употребляет алкоголь, тем проще его печени справиться с дозой спиртного. Например, если взрослый мужчина раз в месяц выпьет 40-80 этанола (это около 150-200 миллилитров водки, до 800 миллилитров вина или около 1-1,5 литра пива), то особых проблем у печени не возникнет. Она справится с токсинами и никак на ее функции выполнение этой задачи не повлияет. 

У женщин печень менее выносливая. “Мужская” доза даже при нерегулярном употреблении может вывести печень из строя. Безопасной для представительниц прекрасного пола считается доза до 20 грамм этанола. То есть, это 50-100 миллилитров водки, до 400 миллилитров вина или около 800 миллилитров пива. Все, что будет выпито сверху, может женскому организму навредить. Стоит отметить, что речь идет также о ситуации, когда женщина употребляет алкоголь не чаще, чем раз в месяц. 

А вот люди, которые пьют чаще, чем раз в месяц, должны понимать, что их печени справиться с алкогольными токсинами гораздо сложнее. 

Также следует помнить, что это лишь средние показатели. Каждый организм реагирует на алкоголь по-своему. И то, с чем справится печень одного, вполне может сильно навредить другому, говорят медики. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали, какие сигналы подает организм, когда печень переполнена токсинами. 


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Источник: https://ukrhealth.net/vyznacheno-bezpechnu-dlya-pechinky-dozu-alkogolyu3463/
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