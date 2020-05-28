Как быстро укрепить тело с помощью велосипеда

Карантин уверенно близится к своему логическому завершению и в связи с этим все больше людей отдают предпочтение тренировкам на улице. Не в последнюю очередь это касается велосипедных тренировок, которые стали довольно распространенными именно во время карантина, когда общественный транспорт не функционировал, а спортзалы были закрыты. Намереваясь поддержать эту положительную волну, мы решили рассказать тебе, каким образом можно тренировать на велосипеде, кроме того, как просто кататься на нем.

Первый этап

20 секунд вкручивай педали что есть сил. Потом дай организму 10 секунд отдохнуть. Повтори такую разминку 8 раз. После – остынь, но не слезай с велосипеда, а просто выбери удобный темп и продолжай крутить. У тебя на это 3 минуты. Потом опять чередуй 20-секундные атаки с 10-секундными передышками. Такая велосипедная тренировка хорошенько разогреет твое сердце и разгонит холестерин в сосудах. При нагрузках кровеносной системы ты хорошенько попотеешь и не просто поймешь, а и почувствуешь, как быстро похудеть с помощью велосипеда.

Второй этап

Если ты крепкий толстяк и 20 секунд интенсивной нагрузки тебе нипочем, можешь увеличить время атаки: 30 секунд педаляжа на лактатном пороге с 30 секундами перекура. При этом твой каденс должен быть не ниже 120 оборотов в минуту. Прочитал и задумался: что такое каденс и педаляж с лактатным порогом? Не пугайся - разъясним. Лактатный порог – предельная нагрузка, вызывающая жжение в мышцах; каденс – частота, с которой ты крутишь педали. Такая тренировка не только хорошенько погоняет все твое залежавшееся сало, но и подкачает голени.

Третий этап

Как быстро похудеть, если энергия из тебя так и прет? Задай жару изо всех сил. Так продержись один километр. Далее – отдохни в приемлемом для тебя темпе, пока сердечный пульс не восстановится. Понятие нормы для каждого разное, поэтому без пульсометра или чего-нибудь в этом духе тебе не обойтись. Повторяй атаку пять раз. Такая нагрузка укрепит сердце, ни говоря уже о сотнях калорий, с которыми тебе придется попрощаться.

Четвертый этап

Этот этап основан на частоте проворачивания педалей. Прокручивай их приблизительно 110 раз в минуту, если не знаешь, как быстро похудеть. У тебя нет специальных девайсов, которые замеряют такие показатели? Не огорчайся. Можешь сам посчитать. В среднем - это два оборота в секунду. Переключись на самую медленную передачу, настройся на ритм и крути. По мере того, как разгоняешься, переключайся на более скоростные передачи. Три таких раунда выгонят из тебя весь пот, алкоголь и жир.

Следует напомнить, что исполнять эти упражнения можно не только на обыкновенном велосипеде, но и на велотренажере, если таковой имеется в твоем доме. В любом случае, после карантина поездка на свежем воздухе не будет лишней. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти лучших велосипедах.

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