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На все случаи жизни: топ-5 лучших велосипедов

Пять велосипедов, каждый из которых имеет свои оригинальные особенности

сегодня, 15:37
Автор:

• Зинченко Павел

На все случаи жизни: топ-5 лучших велосипедов

Из-за карантина и прекращения работы почти всего общественного транспорта в крупных городах Украины, люди все больше возвращаются к одному из самых популярных средств передвижения во все времена - велосипедам. Они удобны, экологичны, быстры и помогают поддерживать физическую форму. Для катания по улицам города в принципе подойдет любой велосипед. Но если ты преследуешь далеко идущие цели и у тебя конкретные планы для своих велопутешествий, мы дадим тебе несколько рекомендаций, когда и какой велосипед следует использовать.

Велосипед Cannondale CAADX 5 105 для преодоления препятствий

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Все чаще во время велогонок приходится ездить по грунтовым дорогам, тропам и булыжникам. Cannondale CAADX 5 105 легко справляется с этой задачей. Каждая деталь этого велосипеда предназначена для жестких условий. С байком Cannondale CAADX 5 105 ты преодолеешь любые препятствия.

Велосипед Specialized Langster для комфортной езды

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Производители этого велосипеда надеются, что он в одиночку вернет из небытия популярность на односкоростные байки. Очень может быть, что они не ошибаются. Рама из алюминия позволяет легко управлять велосипедом. Этот байк отлично подходит для поездок в городе.

Велосипед Boardman AiR/TT/9.8 для спортивных побед

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В 2011 братья Браунли одержали победу в олимпийском триатлоне именно на велосипедах Boardman. Байки этой компании одни из самых быстрых в мире. Все в велосипеде просто кричит о его скорости: от карбоновой жесткой аэродинамической рамы до скрытых тормозов и внутренних кабелей. Это выигрышная комбинация скорости, эффективности и комфорта.

Велосипед Giant Rapid 3 для бюджетной покупки

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Если ты ищешь универсальный велосипед для повседневной езды, то Giant Rapid 3 именно то, что надо. На нем можно отправиться и за покупками, и в путешествие. Giant Rapid 3 легко справится с холмистой трассой. Этот велосипед также порадует приятной ценой.

Велосипед WyndyMilla Massive Attack SL для тех, кто любит все контролировать

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Британская компания WyndyMilla производит велосипеды только четыре года, а уже нашла верных поклонников своей продукции. Среди них, кстати, есть и легенды велоспорта – профессиональный велогонщик Марк Кавендиш и чемпионка Тур де Франс Брэдли Уиггинс. Главная особенность велосипеда WyndyMilla Massive Attack SL в том, что ты можешь сам проконтролировать изготовление и подобрать подходящие тебе детали и расцветку.

Выбери, какой из этих велосипедов больше всего подойдет именно тебе и вперед - покорять новые дали. Также издание "Комментарии" расскажет о трех невероятных трюках на велосипеде.


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Источник: https://mport.ua/mix/770049-top-5-velosipedov-na-vse-sluchai-zhizni
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