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Просто кататься надоело: три невероятных трюка на велосипеде

При грамотном использовании велосипед может стать незаменимой вещью для любителей экстрима

сегодня, 15:48
Автор:

• Зинченко Павел

Просто кататься надоело: три невероятных трюка на велосипеде

Многие любят кататься на велосипеде. Но часто настает такой момент, когда человеку уже мало просто кататься и он начинает исполнять трюки. Это может кончится плохо для исполнителя, но желающих испытать судьбу из-за этого меньше не становится. Ведь пережитые эмоции, радость от достижения цели, восторженные взгляды людей вокруг стоят этого. 

Сегодня мы расскажем тебе о нескольких экстремалах и тех сногсшибательных трюках, которые они вытворяли на своих велосипедах.

Сэм Пилгрим

Сэм Пилгрим, как и все, начинал с обычного велосипеда. Но в процессе приобретения горького опыта и развития способностей экстремал модернизировал свой байк. И закончилось все тем, что сегодня он стал совладельцем компании NS Bikes, производящей велосипеды и комплектующие. Пока бизнес Сэма становился на ноги, он активно катался. Поэтому преуспел в жанре bike trial. Хотя, на шоссейнике он тоже умеет творить чудеса:


Витторио Брумотти

А на счету итальянца Витторио Брумотти свыше 10 рекордов, которые тоже можно отыскать в Книге рекордов “ты-уже-догадался-кого“. Обычно экстремал катается (и творит чудеса) в жанре bike trial. Но это не мешает ему повторять те же трюки на шоссейном велосипеде.


Макс Шром

Родился в Германии, известен всему миру экстрима, и может похвастаться даже достижениями, зафиксированными в Книге рекордов Гиннесса. Все за счет постоянных выходок, которые порой не по зубам даже самым смелым. Смотри одну из них в следующем видео:


У этих ребят весьма опасное хобби. Можна и пару ребер сломать, чего мы конечно же им не желаем. Также издание "Комментарии" расскажет о трех самых известных авиакатастрофах со счастливым исходом.



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Источник: https://mport.ua/mix/757104-shossejnyj-ekstrim-5-choknutyh-trjukov-na-bajke
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