В рубашке родились: знаменитые авиакатастрофы со счастливым исходом

Авиакатастрофы - это страшно. Из падающего самолета практически невозможно спастись и в результате за короткий промежуток времени погибают десятки и даже сотни людей. Но даже среди авиакатастроф есть место историям со счастливым концом, когда пассажиры и экипаж отделались лишь испугом. Хотя сказать "легким" язык не поворачивается. Сегодня мы расскажем вам о нескольких таких случаях.

Авария MD-11 в Ньюарке





31 июля 1997 год, аэропорт Ньюарк, садится MD-11. Садится неудачно: самолет отскочил от взлетной полосы, в результате чего правое крыло врезалось в землю и тут же “рассыпалось“. За считанные минуты самолет перевернулся и сгорел. Но присутствовавшие на борту 5 человек успели выскочить через окно кабины. Все выжили и даже обошлось без травм.

Boeing 737

28 апреля 1988 года самолет компании Aloha Airlines летел из Хило в Гонолулу. Внезапно на высоте 7300 метров у него отрывается часть фюзеляжа. В итоге под открытым небом оказываются пилоты и пассажиры первого класса. Потоком воздуха наружу выбросило одну из стюардесс. К сожалению, она не выжыла. Остальные 100 человек с экипажем (правда, уже неполным) остались живы.

A320

15 января 2009 года авиалайнеру A320 пришлось аварийно сажаться на Гудзон (река на востоке США). Как все было: через полторы минуты после взлета самолет “встретила“ стая гусей. У аппарата отказали оба двигателя. К счастью, A320 удалось посадить на воды Гудзона. Некоторые из пассажиров получили ранения, но все 155 человек, присутствовавших на борту, выжили. Что не говори, а эти люди должны отмечать второй день рождения. Также издание "Комментарии" расскажет, почему падают украинские самолеты

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