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В рубашке родились: знаменитые авиакатастрофы со счастливым исходом

История нескольких авиакатастроф, которые обошлись без жертв

сегодня, 12:40
Автор:

• Зинченко Павел

В рубашке родились: знаменитые авиакатастрофы со счастливым исходом
Авиакатастрофы - это страшно. Из падающего самолета практически невозможно спастись и в результате за короткий промежуток времени погибают десятки и даже сотни людей. Но даже среди авиакатастроф есть место историям со счастливым концом, когда пассажиры и экипаж отделались лишь испугом. Хотя сказать "легким" язык не поворачивается. Сегодня мы расскажем вам о нескольких таких случаях.
Авария MD-11 в Ньюарке
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31 июля 1997 год, аэропорт Ньюарк, садится MD-11. Садится неудачно: самолет отскочил от взлетной полосы, в результате чего правое крыло врезалось в землю и тут же “рассыпалось“. За считанные минуты самолет перевернулся и сгорел. Но присутствовавшие на борту 5 человек успели выскочить через окно кабины. Все выжили и даже обошлось без травм.
Boeing 737
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28 апреля 1988 года самолет компании Aloha Airlines летел из Хило в Гонолулу. Внезапно на высоте 7300 метров у него отрывается часть фюзеляжа. В итоге под открытым небом оказываются пилоты и пассажиры первого класса. Потоком воздуха наружу выбросило одну из стюардесс. К сожалению, она не выжыла. Остальные 100 человек с экипажем (правда, уже неполным) остались живы.
A320
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15 января 2009 года авиалайнеру A320 пришлось аварийно сажаться на Гудзон (река на востоке США). Как все было: через полторы минуты после взлета самолет “встретила“ стая гусей. У аппарата отказали оба двигателя. К счастью, A320 удалось посадить на воды Гудзона. Некоторые из пассажиров получили ранения, но все 155 человек, присутствовавших на борту, выжили.
Что не говори, а эти люди должны отмечать второй день рождения. Также издание "Комментарии" расскажет, почему падают украинские самолеты.


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Источник: https://mport.ua/mix/759227-chut-ne-razbilis-desjat-udachnyh-aviakatastrof
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