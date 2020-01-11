Почему падают украинские самолеты: 10 самых резонансных крушений и их причины

В ночь с 7 на 8 января в небе над Ираном произошла трагедия – Boeing 737−800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" со 166 пассажирами на борту и 11 членами экипажа, направлявшийся из Тегерана в Киев, через несколько минут после взлета ушел в пике и разбился на глазах сотен очевидцев. Иранские военные 11 января официально признали, что сбили украинский самолет авиакомпании "МАУ", однако это было "непреднамеренно".



Выжить не удалось никому. Среди погибших пассажиров 13 детей в возрасте до 10 лет и еще столько же несовершеннолетних подростков. 11 человек, включая весь экипаж и 2 пассажиров – граждане нашей страны. Также среди жертв числятся иранцы (их больше всех – 82 человека), канадцы (63), шведы (10), афганцы (4), несколько немцев и британцев.

Авиакатастрофа стала первой за все существование "МАУ" и крупнейшей за всю новейшую историю Украины. К сожалению, это далеко не первое падение самолета, принадлежащего отечественным авиакомпаниям. "Комментарии" отобрали наиболее резонансные из них.

Падения украинских самолетов: 17.12.1997

В окрестностях греческого города Салоники разбился Як-42, взятый в аренду компанией "Аэросвит" у Львовских авиалиний.

Рейс 241 по маршруту Киев-Одесса-Салоники выполнялся самолетом Boeing 737, однако из-за технических неполадок в аэропорту Одессы он был заменен "Яком". Из-за высокой облачности над Салониками борт сильно отклонился от посадочной полосы и был вынужден сделать второй заход. Вследствие роковой ошибки экипажа и диспетчеров лайнер врезался в склон горы Пенте-Пигадия. Все 62 пассажира и 8 членов экипажа погибли. В том числе теща известного украинского футболиста Олега Протасова и дочь двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Ивана Бякова.

Обломки крушения нашли не сразу – мешала погода. Греки взялись за поиски основательно: в спасательной операции приняли участие около 5000 человек, а самолеты и вертолеты ВВС Греции сделали 167 вылетов. Во время одного из них разбился военно-транспортный самолет C-130 греческих ВВС, падение унесло жизни еще 5 человек. Два авиадиспетчера Салоникского аэропорта, обвиненные в непредумышленном убийстве и нарушении правил работы, были приговорены к 5 годам тюремного заключения.

Падения украинских самолетов: 23.12.2002

На подлете к иранскому города Исфахан потерпел крушение самолет АН-140, принадлежавший авиакомпании "Аэромост-Харьков" и следовавший по маршруту Харьков – Трабзон (Турция) – Исфахан (Иран). Борт перевозил сотрудников Харьковского авиационного завода, а также топ-менеджмент ряда украинских и российских авиакосмических компаний ("Авионика", АНТК "Антонов", "Аэросила", "Интерами", "Рубин") для участия в торжественной церемонии первого официального полета лицензионной версии украинского "Ан" – Iran-140.

Самолет столкнулся с горной грядой в 70 км от Исфахана. 39 пассажиров и 6 членов экипажа погибли. Официальной причиной авиакатастрофы была названа ошибка пилотов в условиях плохой видимости. По данным транспортной прокуратуры, машина была полностью исправна, а пилоты имели высокую квалификацию, что в дальнейшем породило конспирологические теории о возможной диверсии или заправке борта некондиционным топливом.

Падения украинских самолетов: 26.05.2003

Недалеко от турецкого городка Мачка потерпел крушение Як-42Д авиакомпании UM Airlines. Борт следовал из Кабула в испанскую Сарагосу с двумя дозаправками в Киргизии и одной – в Трабзоне, перевозя испанских миротворцев из Афганистана домой. В 30 километрах от трабзонского аэропорта при заходе на посадку самолет столкнулся со склоном горы на высоте 1400 м.

На борту находилось 75 человек, включая основной и сменный состав экипажа численностью по 6 человек и одного флайт-менеджера. В окончательном заключении комиссии по расследования обстоятельств катастрофы было названо 14 ее причин. В их числе: усталость экипажа, на тот момент работавшего без отдыха 23 часа; недостаток горючего; отсутствие достаточного опыта полета и необходимых сведений о характеристиках аэропорта и т.д.

С испанской стороны виновным в гибели 62 миротворцев был объявлен действующий министр обороны Федерико Трильо, не организовавший проверку арендованного самолета на должном уровне и допустивший оплошность при опознании тел погибших военнослужащих. Кроме того, что в Генштабе Испании "полетело" несколько высокопоставленных "голов", авиакатастрофа вызвала политический кризис в стране. Спустя два года агентство НАТО в сфере технического обслуживания НАМСА, зафрахтовавшее злосчастный борт, признало свою частичную ответственность в трагедии, сознавшись, что в аренду была взята дешевая, переработавшая свой срок и халатно эксплуатируемая машина.

Падения украинских самолетов: 26.12.2010

В 20 км от Днепропетровска разбился частный вертолет Aerospatiale SA 341G Gazelle, совершавший перелет из аэропорта "Подгородное" (как правило, используемый только для с/х авиации, аварийных и учебных полетов) Днепропетровской области в Одессу с дозаправкой в Николаеве.

Погибли пилот и трое его пассажиров, которыми оказались 19-летняя Катя Ветчинкина, 18-летняя Яна Бондаренко и 22-летняя Злата Маширова. Все три девушки работали моделями и участвовали в различных конкурсах и показах. По неофициальным данным, накануне они принимали участие в новогоднем корпоративе в местном загородном туристско-развлекательном комплексе SunRay. Следствие рассматривало две версии причин аварии: человеческий фактор и погодные условия – туман в тот день был настолько сильный, что Днепропетровский аэропорт не обслуживал рейсы.

Падения украинских самолетов: 10.06.2012

Потерпел крушение самолет Let L-410 Turbolet авиакомпании "Украинская школа пилотов" в Киевской области. Борт поднялся с аэродрома "Бородянка" с желающими прыгнуть с парашютом, но из-за ухудшения погодных условий – дождя, грозы с градом и порывистого ветра, – был вынужден повернуть назад. Воздушное судно рухнуло, не дотянув до взлетно-посадочной полосы всего километр.





В результате жесткой посадки погибло 5 человек из 22, находившихся на борту. Остальные были госпитализированы с многочисленными переломами, черепно-мозговыми и другими травмами разной степени тяжести. Командир воздушного судна и второй пилот были приговорены к 7 и 6 годам лишения свободы соответственно. Оба летчика, были признаны виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, а также отстранены от полетов на три года.

Падения украинских самолетов: 13.02.2013

Заходя на аварийную посадку в Донецком аэропорту, раскололся пополам Ан-24 авиакомпании "Южные авиалинии". Лайнер выполнял внутренний чартерный рейс по доставке футбольных болельщиков из Одессы в Донецк на матч Лиги Чемпионов между командами "Шахтер" (Донецк) – "Боруссия" (Дортмунд).

По словам очевидцев, самолет пытался приземлиться в густом тумане и совершил посадку на грунт между взлетно-посадочной полосой и рулежной дорожкой. Причиной катастрофы была названа потеря скорости при заходе на посадку из-за ошибки неподготовленного и недопущенного к полету в данных метеоусловиях экипажа, не летавшего перед роковым полетом не менее 50 дней. Кроме того, на борту были обнаружены "зайцы".





Из 52 человек на борту (считая экипаж) погибло пятеро, еще 9 человек – госпитализированы. В связи с началом активных боевых действий в районе ДАП, то, что осталось от самолета было уничтожено и судебный процесс над капитаном воздушного судна Сергеем Малашенко (ему грозило до 10 лет заключения) затянулся на неопределенный срок. Сам Малашенко, оправдываясь, отмечал, что его сбили с толку специфические донецкие промышленные туманы.

Падения украинских самолетов: 30.08.2014

Неподалеку от города Таманрассет в Алжире разбился грузовой самолет Ан-12, принадлежавший компании "Украина-Аэроальянс", с грузом нефтяного оборудования. Борт, следовавший по маршруту Глазго (Шотландия) – Алжир – Малабо (Экваториальная Гвинея), упал в горной местности в 15 милях от аэропорта Таманрассет, где он проводил дозаправку. Это произошло всего через несколько минут после того, как он поднялся в воздух. Весь экипаж самолета, состоящий из 7 человек – граждан Украины – погиб. Причины падения неизвестны.

Падения украинских самолетов: 4.10.2019

Еще один Ан-12 авиакомпании "Украина-Аэроальянс" совершил жесткую вынужденную посадку на грунт в 1,5 километрах от львовского аэропорта и получил серьезные повреждения в результате столкновения с деревьями. Из восьми человек, находившихся на борту, выжить удалось лишь бортовому технику и двум бортинженерам. Все они получили тяжелые травмы.





Самолет летел чартерным грузовым рейсом по маршруту Вико (Испания) – Львов – Стамбул (Турция) и перевозил детали для автомобилей общей массой 13 тонн (по данным Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами). Согласно другим источникам, борт перевозил стройматериалы, железные и деревянные конструкции.

Возможными причинами катастрофы были названы ошибка пилота или командно-диспетчерского пункта, неисправность судна, плохие метеоусловия. Изначально предполагалось, что у лайнера закончилось горючее, но глава правления по безопасности полетов компании "Украина-Аэроальянс" Борис Бондаренко эту версию опроверг. В связи с катастрофой действие сертификата эксплуатанта авиакомпании было приостановлено.

В 2011 году этот злополучный лайнер успел поучаствовать в съемках голливудского постапокалиптического боевика "Война миров Z" режиссера Марка Форстера с Бредом Питтом в главные роли.

Падения украинских самолетов: 21.10.2019

У села Тарасенково Полтавской области упал частный вертолет Robinson R44, управляемый экс-министром аграрной политики Тарасом Кутовым. Он направлялся из столицы в расположение собственного агрохолдинга – ОАО "Компании Райз" в Полтавской области. Машина упала на приусадебный участок одного из хозяйств и загорелась, пилот погиб. По версии следствия, причиной авиакатастрофы стали плохие погодные условия и отсутствие достаточного опыта управления воздушным судном.









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