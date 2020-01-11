Почему падают украинские самолеты: 10 самых резонансных крушений и их причины

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В ночь с 7 на 8 января в небе над Ираном произошла трагедия – Boeing
737−800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" со 166 пассажирами
на борту и 11 членами экипажа, направлявшийся из Тегерана в Киев, через
несколько минут после взлета ушел в пике и разбился на глазах сотен очевидцев. Иранские
военные 11 января официально признали,
что сбили украинский самолет авиакомпании "МАУ", однако это было "непреднамеренно".
Выжить не удалось никому. Среди
погибших пассажиров 13 детей в возрасте до 10 лет и еще столько же
несовершеннолетних подростков. 11 человек, включая весь экипаж и 2 пассажиров –
граждане нашей страны. Также среди жертв числятся иранцы (их больше всех – 82
человека), канадцы (63), шведы (10), афганцы (4), несколько немцев и британцев.
Авиакатастрофа стала первой за все существование "МАУ" и крупнейшей
за всю новейшую историю Украины. К сожалению, это далеко не первое падение
самолета, принадлежащего отечественным авиакомпаниям. "Комментарии" отобрали
наиболее резонансные из них.
В окрестностях греческого города Салоники разбился Як-42, взятый в
аренду компанией "Аэросвит" у Львовских авиалиний.
Рейс 241 по маршруту Киев-Одесса-Салоники выполнялся самолетом
Boeing 737, однако из-за технических неполадок в аэропорту Одессы он был заменен
"Яком". Из-за высокой облачности над Салониками борт сильно отклонился от
посадочной полосы и был вынужден сделать второй заход. Вследствие роковой
ошибки экипажа и диспетчеров лайнер врезался в склон горы Пенте-Пигадия. Все 62
пассажира и 8 членов экипажа погибли. В том числе теща известного украинского
футболиста Олега Протасова и дочь двукратного олимпийского чемпиона по биатлону
Ивана Бякова.
Обломки крушения нашли не сразу – мешала погода. Греки взялись за
поиски основательно: в спасательной операции приняли участие около 5000
человек, а самолеты и вертолеты ВВС Греции сделали 167 вылетов. Во время одного
из них разбился военно-транспортный самолет C-130 греческих ВВС, падение унесло
жизни еще 5 человек. Два авиадиспетчера Салоникского аэропорта, обвиненные в непредумышленном
убийстве и нарушении правил работы, были приговорены к 5 годам тюремного
заключения.
На подлете к иранскому города Исфахан потерпел крушение самолет
АН-140, принадлежавший авиакомпании "Аэромост-Харьков" и следовавший по
маршруту Харьков – Трабзон (Турция) – Исфахан (Иран). Борт перевозил
сотрудников Харьковского авиационного завода, а также топ-менеджмент ряда
украинских и российских авиакосмических компаний ("Авионика", АНТК "Антонов", "Аэросила",
"Интерами", "Рубин") для участия в торжественной церемонии первого официального
полета лицензионной версии украинского "Ан" – Iran-140.
Самолет столкнулся с горной грядой в 70 км от Исфахана. 39
пассажиров и 6 членов экипажа погибли. Официальной причиной авиакатастрофы была
названа ошибка пилотов в условиях плохой видимости. По данным транспортной
прокуратуры, машина была полностью исправна, а пилоты имели высокую
квалификацию, что в дальнейшем породило конспирологические теории о возможной
диверсии или заправке борта некондиционным топливом.
Недалеко от турецкого городка Мачка потерпел крушение Як-42Д
авиакомпании UM Airlines. Борт следовал из Кабула в испанскую Сарагосу с двумя
дозаправками в Киргизии и одной – в Трабзоне, перевозя испанских миротворцев из
Афганистана домой. В 30 километрах от трабзонского аэропорта при заходе на
посадку самолет столкнулся со склоном горы на высоте 1400 м.
На борту находилось 75 человек, включая основной и сменный состав
экипажа численностью по 6 человек и одного флайт-менеджера. В окончательном
заключении комиссии по расследования обстоятельств катастрофы было названо 14 ее
причин. В их числе: усталость экипажа, на тот момент работавшего без отдыха 23
часа; недостаток горючего; отсутствие достаточного опыта полета и необходимых
сведений о характеристиках аэропорта и т.д.
С испанской стороны виновным в гибели 62 миротворцев был объявлен
действующий министр обороны Федерико Трильо, не организовавший проверку
арендованного самолета на должном уровне и допустивший оплошность при опознании
тел погибших военнослужащих. Кроме того, что в Генштабе Испании "полетело"
несколько высокопоставленных "голов", авиакатастрофа вызвала политический
кризис в стране. Спустя два года агентство НАТО в сфере технического
обслуживания НАМСА, зафрахтовавшее злосчастный борт, признало свою частичную
ответственность в трагедии, сознавшись, что в аренду была взята дешевая,
переработавшая свой срок и халатно эксплуатируемая машина.
В 20 км от Днепропетровска разбился частный вертолет Aerospatiale
SA 341G Gazelle, совершавший перелет из аэропорта "Подгородное" (как правило,
используемый только для с/х авиации, аварийных и учебных полетов)
Днепропетровской области в Одессу с дозаправкой в Николаеве.
Погибли пилот и трое его пассажиров, которыми оказались 19-летняя
Катя Ветчинкина, 18-летняя Яна Бондаренко и 22-летняя Злата Маширова. Все три
девушки работали моделями и участвовали в различных конкурсах и показах. По
неофициальным данным, накануне они принимали участие в новогоднем корпоративе в
местном загородном туристско-развлекательном комплексе SunRay. Следствие
рассматривало две версии причин аварии: человеческий фактор и погодные условия
– туман в тот день был настолько сильный, что Днепропетровский аэропорт не
обслуживал рейсы.
Потерпел крушение самолет Let L-410 Turbolet авиакомпании "Украинская
школа пилотов" в Киевской области. Борт поднялся с аэродрома "Бородянка" с
желающими прыгнуть с парашютом, но из-за ухудшения погодных условий – дождя,
грозы с градом и порывистого ветра, – был вынужден повернуть назад. Воздушное
судно рухнуло, не дотянув до взлетно-посадочной полосы всего километр.
В результате жесткой посадки погибло 5 человек из 22, находившихся
на борту. Остальные были госпитализированы с многочисленными переломами,
черепно-мозговыми и другими травмами разной степени тяжести. Командир
воздушного судна и второй пилот были приговорены к 7 и 6 годам лишения свободы
соответственно. Оба летчика, были признаны виновными в нарушении правил
безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, а также отстранены
от полетов на три года.
Заходя на аварийную посадку в Донецком аэропорту, раскололся
пополам Ан-24 авиакомпании "Южные авиалинии". Лайнер выполнял внутренний
чартерный рейс по доставке футбольных болельщиков из Одессы в Донецк на матч
Лиги Чемпионов между командами "Шахтер" (Донецк) – "Боруссия" (Дортмунд).
По словам очевидцев, самолет пытался приземлиться в густом тумане
и совершил посадку на грунт между взлетно-посадочной полосой и рулежной
дорожкой. Причиной катастрофы была названа потеря скорости при заходе на
посадку из-за ошибки неподготовленного и недопущенного к полету в данных
метеоусловиях экипажа, не летавшего перед роковым полетом не менее 50 дней.
Кроме того, на борту были обнаружены "зайцы".
Из 52 человек на борту (считая экипаж) погибло пятеро, еще 9
человек – госпитализированы. В связи с началом активных боевых действий в
районе ДАП, то, что осталось от самолета было уничтожено и судебный процесс над
капитаном воздушного судна Сергеем Малашенко (ему грозило до 10 лет заключения)
затянулся на неопределенный срок. Сам Малашенко, оправдываясь, отмечал, что его
сбили с толку специфические донецкие промышленные туманы.
Неподалеку от города Таманрассет в Алжире разбился грузовой самолет
Ан-12, принадлежавший компании "Украина-Аэроальянс", с грузом нефтяного
оборудования. Борт, следовавший по маршруту Глазго (Шотландия) – Алжир – Малабо
(Экваториальная Гвинея), упал в горной местности в 15 милях от аэропорта
Таманрассет, где он проводил дозаправку. Это произошло всего через несколько
минут после того, как он поднялся в воздух. Весь экипаж самолета, состоящий из
7 человек – граждан Украины – погиб. Причины падения неизвестны.
Еще один Ан-12 авиакомпании "Украина-Аэроальянс" совершил жесткую
вынужденную посадку на грунт в 1,5 километрах от львовского аэропорта и получил
серьезные повреждения в результате столкновения с деревьями. Из восьми человек,
находившихся на борту, выжить удалось лишь бортовому технику и двум
бортинженерам. Все они получили тяжелые травмы.
Самолет летел чартерным грузовым рейсом по маршруту Вико (Испания)
– Львов – Стамбул (Турция) и перевозил детали для автомобилей общей массой 13
тонн (по данным Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов
с гражданскими воздушными судами). Согласно другим источникам, борт перевозил
стройматериалы, железные и деревянные конструкции.
Возможными причинами катастрофы были названы ошибка пилота или
командно-диспетчерского пункта, неисправность судна, плохие метеоусловия.
Изначально предполагалось, что у лайнера закончилось горючее, но глава
правления по безопасности полетов компании "Украина-Аэроальянс" Борис
Бондаренко эту версию опроверг. В связи с катастрофой действие сертификата
эксплуатанта авиакомпании было приостановлено.
В 2011 году этот злополучный лайнер успел поучаствовать в съемках
голливудского постапокалиптического боевика "Война миров Z" режиссера Марка
Форстера с Бредом Питтом в главные роли.
У села Тарасенково Полтавской области упал частный вертолет Robinson R44, управляемый экс-министром аграрной политики Тарасом Кутовым. Он направлялся из столицы в расположение собственного агрохолдинга – ОАО "Компании Райз" в Полтавской области. Машина упала на приусадебный участок одного из хозяйств и загорелась, пилот погиб. По версии следствия, причиной авиакатастрофы стали плохие погодные условия и отсутствие достаточного опыта управления воздушным судном.
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