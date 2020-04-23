Пять причин как можно быстрее отправиться на скалодром

Если тебе надоело поднимать гантели дома и отжиматься от пола, то тебе стоит поискать новое интересное увлечение. Ты имеешь много времени на то, чтобы подумать, пока не завершится карантин. Мы же осмелимся предложить тебе один интересный вариант: скалолазание. Предлагаем твоему вниманию пять главных преимуществ этого экстремального хобби.

1. Скалолазание – очень гармоничный вид спорта, развивающий все группы мышц. Он позволяет развить гибкость, координацию движений, скорость принятия решений, цепкость пальцев.

2. Скалолазание очень полезно для мозга – развивается зрительная память, пространственное, тактическое и стратегическое мышление.

3. Как и во всяком виде спорта, связанном с каким-либо риском травматизма, в скалолазании разработана система предупреждения, в данном случае – страховка. Это значит, что параллельно с умением рисковать взрослый или ребенок будет учиться обеспечению собственной безопасности.

4. Занятия скалолазанием очень способствуют развитию волевых качеств, а также расширяют представления человека о собственных возможностях – а это значительно повышает самооценку и веру в себя, и свои силы.

5. Это просто красиво – от пластики движения человека до эстетики природы, и тех мест, где есть скалы.

Если заинтересован, то после карантина ноги в руки и бегом на скалодром! Также издание "Комментарии" расскажет о самых опасных автодорогах в мире.

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