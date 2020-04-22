Осторожнее на поворотах: пять самых опасных автодорог в мире

Люди поразному относятся к путешествиям на автомобиле по горным дорогам. Для кого-то это увлекательное приключение, когда можна поднятся высоко над уровнем моря, созерцая прекрасные пейзажи. Кто-то же передвигается по горным дорогам осторожно, как по минному полю, и с нетерпением ожидает, когда же все это наконец-то закончится.

В любом случае, путешествие по горным дорогам требует немалого водительского мастерства. Особенно, если речь идет об этих пяти маршрутах.

Туннель-дорога Гуолянь, Китай





Высоко в горах Тайхан в провинции Хенань есть уникальная дорога, которую в 1972-1977 годах вручную вырезала группа местных мужчин в отвесной скале. Это 1,2 км чистой смерти с максимальной шириной 4 метра. Действительно, опасно.

Шоссе Сычуань-Тибет, Китай





Лавины на этой китайской трассе - не редкость, а протяженность (2000 м) позволяет вдоволь налюбоваться лесами, заснеженными горным вершинами и каменными глыбами, непонятно "на чем" держащимися. Добираясь на автомобиле из столицы провинции Сычуань Ченду в тибетскую Лхасу, советуем быть крайне внимательным, ведь количество поворотов серпантина сложно подсчитать.

Байбурт-шоссе D915, Турция





Долгое время Байбурт считался едва ли не самой опасной дорогой мира. Трасса была построена русскими солдатами в 1916 году на склонах горы Соганли. Протяженность - всего 179 км, но какая это дорога! 29 поворотов и ни одного заграждения или отбойника на северном участке между Оф и Байбуртом.

Дорога в Северном Юнгасе, Боливия





Сам факт того, что эту трассу прозвали "дорогой смерти", уже говорит сам за себя. Построенное в 1930-х года военными заключенными шоссе соединяет Лос-Юнгас со столицей Ла-Пасом, и все это на умопомрачительной высоте в 4000 м. Статистика показывает, что ежегодно дорога отнимает около 300 жизней, и чаще всего - из-за желания обогнать двигающийся впереди автомобиль.

Дорога в Скиперс-Каньйоне, Новая Зеландия





В заповеднике Маунт-Аурум на Южном острове есть 25 км дороги, сделанной вручную во время золотой лихорадки в Скиперс-Каньйоне (середина ХІХ века). По правде говоря, это гравийная тропинка вдоль края обрывистой скалы, выезжая на которую на арендованной машине, ты автоматически потеряешь страховку.

Будь осторожен, если окажешся на этих дорогах. Но постарайся иногда делать остановки, чтобы непременно запечатлеть на фотоаппрат эти впечатляющие пейзажи. Также издание "Комментарии" расскажет о знаменитых авиакатастрофах со счастливым исходом.

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