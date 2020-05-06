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Четыре самых невероятных мужских хобби

Среди мужских хобби можно найти куда более удивительные, чем автомобили, спорт и оружие

сегодня, 12:05
Автор:

• Зинченко Павел

Четыре самых невероятных мужских хобби

Многие мужчины имеют хобби. В принципе набор всегда достаточно стандартный - спорт, автомобили, мотоциклы, огнестрельное и холодное оружие, яхты, самолеты, антиквариат. Но есть в числе мужских интересов достаточно необычные, которые не попадают в стандартные списки. Тем не менее, они достаточно распространены среди мужчин. Сегодня мы расскажем тебе о некоторых из них.

Корабль в бутылке

Помещать модели кораблей в стеклянную бутылку — одно из классических и распространенных по всему миру хобби. Для начала, тебе нужно купить бутылку, и выпить ее содержимое. Дальше не так интересно, еще и потребуются сосредоточенность, терпение да твердая рука. Но результат обязательно порадует твоих детишек. Да и гости будут в шоке, озадачиваясь вопросом, как ты в тару этот корабль запихнул.

Деревообработка и резьба

Мужчины, владеющие искусством резьбы по дереву, сами делают подарки, а не покупают их. И с гордостью указывая на предметы мебели в своем доме, они говорят: "Это сделал я!". Тонко намекаем: деревообработка — хороший способ делать оригинальные презенты и экономить на покупке мебели.

Обработка металла

Обработка металла дает те же преимущества, что и обработка древесины. Только вместо душистого аромата опилок ты окружаешь себя восхитительно ядовитым запахом горящего металла. Чугунные спинки кровати, которыми хочет украсить комнату твоя жена, держатели для цветочных горшков, садовые арки, ножи, копья, лопаты — лишь некоторые из вещей, которые ты можешь сделать своими руками.

Чтение

Разумеется, читать любят многие мужчины и в этом нет ничего особенного. Но они смотрят на этот процесс зачастую совсем под другим углом, чем женщины. Чтение — своего рода доступ к идеям великих мыслителей и писателей прошлого и современности. Оно если не сделает, то хотя бы постарается превратить тебя в более умного и образованного. Не знаешь, с чего начать? Нагугли список с сотней книг, составленный специально для мужчин.

Эти хобби достойны настоящих мужчин. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти хобби которые повышают твой интеллект.


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Источник: https://mport.ua/mix/758567-strel-ba-i-tachki-10-samyh-muzhskih-hobbi
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