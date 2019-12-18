Как сделать елку из фруктов на Новый 2020 год

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Скоро Новый год, поэтому пора подумать не только о подарках и украшении интерьера, но и о том, как будет выглядеть ваш праздничный стол. Удивить гостей можно фруктовой елочкой, которая наполнит дом вкусным ароматом и станет аппетитным дополнением к блюдам.
Для ее приготовления понадобиться мало времени, но много различных фруктов. Основу елочки можно сделать из ананаса, желательно брать недозрелый фрукт, чтобы форма лучше сохранилась. Сначала необходимо у ананаса срезать верхушку и нижнюю часть.
Под верхушкой сделайте еще один срез толщиной примерно с полтора – два сантиметра. Потом возьмите формочку для печенья в виде звезды и положите ее на срез. Можно также с помощью ножа аккуратно сделать такую форму – звезда из ананаса будет на верхушке вашей елки.
Оставшуюся часть ананаса необходимо со всех сторон очистить, чтобы получился устойчивый конус, который нужно пронизать шампуром и сверху надеть на него грушу, так елочка будет намного выше.
Всю основу покройте шпажками или зубочистками и приступайте к украшению елки. Возьмите кусочки мандаринов, киви, винограда, различных ягод и нанизывайте их по всей основе.
Когда украшения будут на елке, установите сверху ананасовую звезду и подавайте на стол.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать сладкие подарки на Новый год.
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