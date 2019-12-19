Как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось

Новый Год – самый волшебный и особенный праздник, которого с нетерпением ждут как взрослые, так и дети. В ночь на 1 декабря, под бой курантов принято загадывать желание и, если это сделать правильно, оно обязательно сбудется.

Существует множество различных способ загадать новогоднее желание и в каждой стране есть свои определенные традиции. В Украине чаще всего желание загадывают с помощью бокала шампанского и маленькой бумажки, на которой под бой курантов нужно написать свое желание, сжечь ее, а пепел бросить в бокал и выпить до дна. Этот вариант не сложный, но и не совсем безопасный. Если на Новый Год вы не хотите пить шампанское с пеплом, тогда есть и другие способы.

К примеру, за полчаса до Нового года напишите письмо и укажите в нем свои мечты, цели и планы, которые хотите в ближайшее время реализовать. Положите свое письмо в красный конверт и спрячьте в карман или положите возле себя. Как только начнут бить куранты, положите руку на письмо и мысленно повторите свои желания. После этого, спрячьте конверт в надежное место и не открывайте до следующего года.

К слову, важным является не только способ загадывания желания, но и его формулировка. Нельзя писать "Я хочу на Мальдивы", потому что весь год вы будете хотеть на отдых, но не факт, что полетите туда. Правильно писать желание уже в текущем времени: "Я лечу на Мальдивы". Если вы хотите машину, нужно формулировать так: "Я еду в своей красной машине" вместо "Я хочу красную машину", "Я здорова" вместо "Я не буду болеть", частичку "не" лучше не использовать в желании.

Помимо этого, новогоднее желание должно быть написано от души, в хорошем настроении и с позитивными мыслями, тогда оно обязательно сбудется.

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