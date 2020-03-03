Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.03.2020

BTC/USD

8772.19

ETH/USD

224.81

LTC/USD

60.63

НБУ 03.03.2020

USD/UAH

25.00

EUR/UAH

28.02

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг лайфхаки Даем в долг правильно: несколько ценных советов
НОВОСТИ Все новости

Даем в долг правильно: несколько ценных советов

При одалживании денег необходимо сразу решить ряд вопросов, которые гарантируют их возвращение

сегодня, 15:55 683
Автор:

• Зинченко Павел

Даем в долг правильно: несколько ценных советов

Когда друг просит денег в долг, то крайне сложно отказать. Все таки это друг, он обратился к тебе за помощью и так далее. Но вопрос денег всегда очень важный и неоднозначный. Ты не можешь помочь человеку и при этом сам остаться без средств к существованию. Именно поэтому необходимо следовать некоторым правилам, которые помогут тебе держать ситуацию на пульсе и вовремя получить свои деньги назад. И при этом не испортить отношения с другом.

Определи свой максимум

Деньги в долг должны быть теми средствами, которые тебе будет не жалко потерять в случае худшего развития событий. Конечно, риски есть, поэтому не давай суммы, которые для тебя велики. Помогай тем, чем можешь. 

Одалживай только тогда, когда есть возможность

Отказ дать денег в долг не сделает тебя плохим человеком или эгоистом, ведь у каждого есть свои потребности. Если у тебя самого расходов в этом месяце масса, одалживать кому-то очень нелогично.  Но ты всегда можешь посоветовать человеку, где можно одолжить. 

Бери расписку на крупные суммы

Неплохой вариант закрепить обязательства - расписка. Это такой лист бумаги, на котором твой должник излагает сумму и дату ее возврата. Также можно вписать паспортные данные.  Такая себе гарантия честности. 

Не стесняйся напоминать о долге

Ты вполне имеешь право немного напоминать о своих средствах должнику. Не исключено, что он и вовсе мог забыть о долге, или надеется, что забыл ты.  Но не будь и настырным - это не слишком этично. 

Крупную сумму разбей на части

Довольно крупные суммы сложно вернуть за один раз. Если материальное положение должника и его доходы не позволят отдать полную сумму за раз, можно согласовать возврат частями.  Отметь в календаре несколько дней, когда он будет тебе возвращать часть средств. Так наверняка получится быстрее, чем требовать с человека все и сразу. 

Благодаря этим нехитрым правилам ты сможешь контролировать процесс возврата своих денег. Кроме того, они помогут тебе оставаться коректным по  отношению к человеку, который у тебя их одолжил. Также издание "Комментарии" расскажет, насколько важны друзья во взрослой жизни.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/devuski/otnoseniya/1147332-schedro-i-ne-zhaleya-kak-davat-dengi-v-dolg
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...