Даем в долг правильно: несколько ценных советов

Когда друг просит денег в долг, то крайне сложно отказать. Все таки это друг, он обратился к тебе за помощью и так далее. Но вопрос денег всегда очень важный и неоднозначный. Ты не можешь помочь человеку и при этом сам остаться без средств к существованию. Именно поэтому необходимо следовать некоторым правилам, которые помогут тебе держать ситуацию на пульсе и вовремя получить свои деньги назад. И при этом не испортить отношения с другом.

Определи свой максимум

Деньги в долг должны быть теми средствами, которые тебе будет не жалко потерять в случае худшего развития событий. Конечно, риски есть, поэтому не давай суммы, которые для тебя велики. Помогай тем, чем можешь.

Одалживай только тогда, когда есть возможность

Отказ дать денег в долг не сделает тебя плохим человеком или эгоистом, ведь у каждого есть свои потребности. Если у тебя самого расходов в этом месяце масса, одалживать кому-то очень нелогично. Но ты всегда можешь посоветовать человеку, где можно одолжить.

Бери расписку на крупные суммы



Неплохой вариант закрепить обязательства - расписка. Это такой лист бумаги, на котором твой должник излагает сумму и дату ее возврата. Также можно вписать паспортные данные. Такая себе гарантия честности.

Не стесняйся напоминать о долге

Ты вполне имеешь право немного напоминать о своих средствах должнику. Не исключено, что он и вовсе мог забыть о долге, или надеется, что забыл ты. Но не будь и настырным - это не слишком этично.

Крупную сумму разбей на части

Довольно крупные суммы сложно вернуть за один раз. Если материальное положение должника и его доходы не позволят отдать полную сумму за раз, можно согласовать возврат частями. Отметь в календаре несколько дней, когда он будет тебе возвращать часть средств. Так наверняка получится быстрее, чем требовать с человека все и сразу.

Благодаря этим нехитрым правилам ты сможешь контролировать процесс возврата своих денег. Кроме того, они помогут тебе оставаться коректным по отношению к человеку, который у тебя их одолжил. Также издание "Комментарии" расскажет, насколько важны друзья во взрослой жизни.

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