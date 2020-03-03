Насколько важны друзья во взрослой жизни: ответ психологов

Друзья играют в жизни человека важную роль, и не только в детстве и подростковом возрасте. Несмотря на то, что во взрослой жизни на первое место выходит семья, карьера и личное развитие, дружеские контакты стоит сохранять, ведь они приносят большую пользу.

Друзья помогают нам чувствовать себя лучше

Психологи уверены, что люди, с которыми можно поговорить обо всем и поделиться своими проблемами, значительно улучшают наше состояние, защищая от депрессивных и тревожных расстройств. Человек чувствует себя уверенней и спокойнее, когда ощущает поддержку и помощь со стороны.

Друзья мотивируют

Люди, с которыми вы связаны общими интересами, могут вас мотивировать и вдохновлять на новые свершения. К примеру, заняться спортом, отправиться в путешествие, записаться на какие-то познавательные курсы и прочее. Но важно помнить, что дурной пример также заразителен, поэтому окружайте себя людьми со здоровыми привычками и правильной мотивацией в жизни.

Друзья продлевают жизнь

Результаты многих исследований доказывают связь между продолжительностью жизни человека и наличием у него друзей. Человек с высокой социальной активностью не ощущает одиночества и не страдает депрессией, он чувствует поддержку и связь с обществом, а это придает ему сил и энергии.

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