Выбираем подарки на 8 марта: полезные и оригинальные идеи

Близится главный праздник весны - 8 марта. А значит пришло время позаботиться о приятных сюрпризах и подарках для мам, жен и любимых девушек. Если в вашей голове возникает вопрос "что же купить?", тогда представляем вам подборку нескольких практичных и оригинальных идей.

Подарок на 8 марта не обязательно должен быть дорогим, главное - это внимание и то, что он подарен от всей души и с любовью. Помимо цветов и конфет постарайтесь удивить своих прекрасных дам!

Подарки на для мамы

Мама - это самый главный человек в жизни каждого и не секрет, что мама будет рада любому нашему вниманию, будь то обычная открытка, солонка или прихватка. Тем не менее, вам лучше знать, о чем мама давно мечтает или в чем на данный момент нуждается.





Фотокнига

С возрастом родители становятся очень сентиментальными, поэтому подарок в виде фотокниги, где собраны семейные снимки, напоминающие о счастливых моментах жизни, ее обязательно порадуют. Сейчас в интернете можно заказать фотоальбом любого размера и стиля. Можно также в этот альбом добавить ваши детские рисунки или поделки, которые вы когда-то дарили маме на праздники.

Сумка или кошелек

Порадуйте маму новой стильной сумкой или кошельком - эти вещи всегда будут актуальны. Можете вместе сходить на шопинг, чтобы мама сама выбрала аксессуар по душе, или подберите сами, согласно тому фасону и стилю, который она любит.

Комплект постельного белья

Это полезный и практичный подарок, который подарит вашей маме хороший и крепкий сон. Выбирая постельное белье ориентируйтесь на пастельные тона (они вызывают приятные эмоции) и натуральные материалы: хлопок, лен или шелк. Такие изделия позволят телу "дышать" во время сна и прослужат долгое время.

Сертификат на массаж или другие SPA-процедуры

Предложите маме отдохнуть от домашних забот и работы и отправьте ее на расслабляющий массаж или другие косметологические процедуры. А еще лучше отправьтесь туда вместе! Такое времяпровождение пойдет вам на пользу, потому что придаст энергии, сил и хорошего настроения.

Подарки для жены или девушки

В день 8 марта не забудьте поздравить свою жену или любимую девушку с праздником и поблагодарить ее за заботу, терпение и ласку.





Поп-арт портрет

Такой подарок сейчас пользуется большой популярности, ведь это стильно, креативно и интересно. Выберите красивый семейный снимок или фото своей жены/девушки и закажите ее поп-арт портрет, который украсит любой интерьер и принесет массу положительных эмоций.

Украшения

Ни одна женщина не устоит перед украшениями, особенно от любимого мужчины. В день 8 марта порадуйте вторую половинку красивыми серьгами, браслетом, брошкой или другим украшением, которое подчеркнет ее стильный образ.

Косметика и духи

Косметические средства всегда пользуются спросом у женщин, они всегда нужны и в неограниченном количестве. Если вы точно знаете, что нужно вашей любимой - смело отправляйтесь за покупкой, а если возникают сомнения, тогда приобретите ей в любимом магазине сертификат и она сама купит все, что пожелает.

Скретч-постер

Очень увлекательный и оригинальный подарок, который будет мотивировать вашу вторую половинку на безумные поступки и подарит хорошее настроение. Такой постер состоит из интересных заданий, которые помогут женщине отвлечься от работы и домашних забот.

Портативный фотопринтер

Если ваша девушка или жена не представляет жизнь без селфи, тогда подарите ей шанс сохранять все приятные воспоминания. Это устройства поможет ей распечатать любое фото где-угодно — будь то семейный пикник на природе или собрание с коллегами в офисе.

Путешествие

Сделать этот день запоминающим поможет отдых - отправьтесь вместе в путешествие, чтобы зарядиться новыми эмоциями, посмотреть новые места и сделать много ярких фотографий на память!

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