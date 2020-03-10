Берцы или кроссовки: выбираем обувь для уличной драки

Драка может вспыхнуть неожиданно. А может быть и запланированной. Во всех случаях, к ней всегда нужно быть готовым, чтобы защитить себя или своих близких. Сегодня мы поговорим о том, какая мужская обувь больше всего подойдет для силового выяснения отношений на улице.

Кроссовки, кеды





Кеды - вещь крайне не практичная, когда речь идет о драке. Плоская подошва не дает амортизировать, защиты пальцев или голеностопа отсутствуют. В уличной драке кеды удобны только каратистам или кикбоксерам, поскольку те привыкли бить босой ногой. Удобные кроссовки для ног гораздо более практичны как для драки, так и для бега, если вы решили покинуть место событий.

Ботинки, полуботинки





Быстро бежать в полуботинках, пожалуй, вряд ли получится. Зато драться в них довольно удобно - суставы зафиксированы, что существенно минимизирует травмы. Главное, убедись, что подошва не скользит на плитке, асфальте или ступенях. Также ботинки фиксируют щиколотки и частично голеностоп, а также имеют приличный вес. Тяжелый ботинок имеет практически тот же эффект, что и кастет.

Обувь субкультур





Берцы, гриндерсы и байкерские ботинки - обувь нестандартная. Уже сам их вид - сигнал для противника, что твои намерения серьезны. Эту обувь любят представители агрессивных субкультур, ассоциирующихся с военной тематикой. Она броская, тяжелая, привлекающая к себе внимание. Но чтобы научиться в ней хорошо бегать, прийдется много тренироваться.

Треккинговые ботинки





Ботинки и полуботинки для треккинга представляют собой плотную обувь с жесткой подошвой, рассчитанной на защиту от камней, сучков, корней деревьев. Именно поэтому такие ботинки могут оказаться весьма полезными в драке.

Это тот случай, когда хочется сказать: "Надеемся эти советы тебе не понадобятся". Также издание "Комментарии" расскажет о трех универсальных ударах на случай неожиданной драки.





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