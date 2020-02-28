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Три универсальных удара на случай неожиданной драки

Три удара, которые помогут уцелеть в случае конфликтной ситуации

сегодня, 12:20 564
Автор:

• Зинченко Павел

Три универсальных удара на случай неожиданной драки

Драка может начаться в любой момент. В баре во время посиделок с друзьями, во время свидания с девушкой (не против девушки, а против напавших гопников) и во многих других случаях. Если вы не являетесь хорошим бойцом, то вам нужно усвоить несколько универсальных ударов, которые дадут шанс выстоять в трудную минуту. О таких ударах мы сегодня и поговорим.

Правый прямой

Боксеры называют этот удар кроссом. Обычно он наносится той рукой, которая сильнее.  Техника несложная: кулак прижат к челюсти справа, локоть прикрывает ребра, правая нога сзади.  Отталкиваешься правой ногой и при этом скручиваешь носок этой же ноги. Одновременно подай вперед бедро и плечо, резко выбрасывая при этом кулак в нижнюю челюсть противника. Бить следует костяшками указательного и среднего пальцев, но не в лоб - иначе можно сломать кулак. 

Левый боковой

Этот прием называют хуком. Разумеется, если ты - левша, то поменяй стороны ударов соответственно на правую.  Вес тела перераспредели на правую ногу, носок левой ноги скручивай внутрь, при этом поворачивайся вправо. Систему "бедро-плечо-локоть-кулак" выбрасывай вперед, поскольку плечо должно защитить челюсть.  Держа кулак вертикально (будто удерживаешь пивную кружку), бей в основание челюсти. 

Ногой в пах

"Мужики так не дерутся" - можешь услышать ты по этому поводу. Не обращай внимания. Что важнее - чужое мировозрение или собственные жизнь и здоровье? Просто бей и все.

Эти удары могут выручить в сложную минуту. Но гораздо лучше уделять время регулярным тренировкам и постоянно расти, как боец. Для начала издание "Комментарии" расскажет, как правильно проводить силовые тренировки.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/1185342-naglo-i-effektivno-3-udara-kotorye-spasut-tebya-v-ulichnoj-drake
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