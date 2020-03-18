Борьба с коронавирусом: как правильно продезинфицировать квартиру

Дезинфекция квартиры - еще одно оружие в нашем арсенале по борьбе с коронавирусом. К сожалению, дом не может стать неприступной крепостью на пути распространения инфекции. Но минимизировать риски вполне реально и мы расскажем как это сделать правильно.



Проветривание помещения

Начнем, пожалуй, с прописной истины. Если вам кажется, что, закрыв плотно все окна, вы под стопроцентной защитой, то это заблуждение. Для вирусов это не помеха. А вот застоявшийся воздух - вполне, благоприятная среда для их размножения. Проветривать помещение нужно регулярно по 10-15 минут. Для дополнительного эффекта можно приобрести рециркулятор воздуха.

Влажная уборка

Еще один must do на карантине. Тем более, появилось больше свободного времени. Генеральная уборка тоже придется кстати. Протирайте поверхности в доме влажной тряпкой с дезинфицирующим средством раз в день или два и будьте спокойны за свое здоровье. Поищите химические средства, которые имеют противомикробный эффект. Они будут самыми эффективными. Например, средства в основе которых есть известь.

Народные средства

Для влажной уборки также можно использовать народные средства. Хорошо подойдут перикись водорода, нашатырь, уксус или же крепкий раствор обычной соли. Но будьте осторожны, подобные вещества могут пагубно повлиять на некоторые поверхности вашей мебели.

Смена белья

Постельное белье и полотенца сейчас лучше менять немного чаще, чем обычно. Они контактируют с нашим лицом и слизистыми довольно часто. Отсюда - повышенный риск что-то нехорошее подцепить. Вообще, врачи советуют менять наволочки и полотенца для лица раз в два дня, а когда кто-то заболеет, то и того чаще.

Увлажнитель воздуха

Вирусам точно не придется по вкусу влажный воздух в вашей квартире. Да и защитная функция слизистых оболочек будет работать лучше, если они не пересушены. Но не забывайте вовремя менять в аппарате воду.

Ультрафиолетовая лампа

Ультрафиолетовые лампы чаще всего применяются для дезинфекции в больницах. Но существуют подобные и для домашнего использования. Главное, не отступать от инструкции, убрать с помещения детей и животных. Тогда лампа не навредит, а бактерии в помещении уничтожит.

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