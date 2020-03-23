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5 вещей на кухне, которыми хозяйки пользуются неправильно

Этими вещами мы пользуемся очень часто

сегодня, 12:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

5 вещей на кухне, которыми хозяйки пользуются неправильно

Далеко не все вещи, которые есть на кухне, мы используем по назначению. Некоторые из них обладают своими секретами. Предлагаем вам ознакомиться с кухонными хитростями, которые должна знать каждая хозяйка.

Ящик под духовкой

Для чего используете его вы? Наверняка, как и многие другие люди, складываете туда сковородки, кастрюльки и другие кухонные приборы. Но на самом деле, этот ящик предназначен для подогревания блюд. Когда духовка нагревается, в этом ящике скапливается теплый воздух, поэтому, чтобы блюдо не остыло, его можно положить туда. 

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Ложка для спагетти

Многие хозяйки с ее помощью просто достают макароны. Но! внутри такой ложки есть отверстие, которые можно использовать для определения порции спагетти. 

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Отверстие в ручке сковороды

На такие мелкие детали даже не все обращают внимание. Оказывается, что это отверстие можно использовать, как подставку для лопатки во время приготовления блюд.

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Прорезь в разделочной доске

Она очень удобна, чтобы вешать доску на крючок. Но, на самом деле, она нужна, чтобы аккуратно пересыпать нарезанные фрукты и овощи в тарелку.

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Большой нож

Многие хозяйки не используют большие ножи, потому что они неудобны. Но есть один секретик: если положить сверху указательный палец и сжать остальными пальцами рукоятку, то проблема будет решена.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие лайфхаки пригодятся современной хозяйке.


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Источник: https://lemurov.net/lifehack/8-veshhej-na-kuhne-kotorymi/
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