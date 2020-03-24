Хватит ли туалетной бумаги на весь карантин: немцы создали онлайн-калькулятор

Хватит ли туалетной бумаги на весь карантин? Помочь сосчитать это решили немцы. На базе интернет-ресурса Blitzrechner они создали специальный калькулятор, который посчитает потребности каждого человека в туалетной бумаге и поможет избежать "бумажного кризиса".

Карантин, который ввели в странах по всему миру из-за вспышки коронавируса, пробудил в людях жажду к накопительству. Люди сметают в магазинах продукты питания и, как горячие пирожки, разбирают туалетную бумагу. Но стоит ли переплачивать? Педантичные немцы и к этому вопросу подошли со всей практичностью. Теперь каждый может посчитать сам, сколько ему необходимо рулонов бумаги, чтобы хватило на весь карантин.

Пока онлайн-калькулятор доступен только на немецком языке, но при желании разобраться с ним довольно просто. Можно выбрать два варианта подсчета туалетной бумаги. Первый - экспресс. Необходимо указать количество рулонов, которые уже имеются или вы планируете их купить, и обозначить как часто вы посещаете туалет. Например, 10 рулонов мягкой туалетной бумаге хватит почти на 2 месяца, если при этом ходить в туалет не чаще чем 3 раза в день.

Можно рассчитать потребность в туалетной бумаге и более подробно. В таком случае придется посчитать, сколько именно кусочков бумаги вы используете за один поход в туалет, сколько таких кусочков входит в состав рулона, сколько членов семьи используют бумагу и как долго вы хотите не выходить из дома.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что заставляет людей массово сметать туалетную бумагу с прилавков.

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