Ценная бумага: ученые объяснили, почему люди в мире скупают туалетную бумагу

С начала вспышки коронавируса и введением карантина в разных странах значительно повысился спрос на крупы, антисептики, защитные маски и ... туалетную бумагу. В чем секрет популярности туалетной бумаги объяснили ученые.

Вспышка коронавируса на жителей разных стран действует примерно одинаково - всех одолевают панические настроения. Именно стресс является первой причиной, почему люди сметают с полок туалетную бумагу, считает исследователь из университета Мельбурна Брайан Кук. "Люди нуждаются в элементе комфорта и хотят быть уверены в чем-то", - говорит он. Вот и думают, что если заболеют, то выходить из дома за столь нужным элементом в личной гигиене им уже не понадобится.

Люди не хотят бездействовать, когда чувствуют приближающуюся опасность. Это вторая причина повышенного спроса на туалетную бумагу. Ученый Алекс Рассел из университета в Центральном Квинсленде говорит, что людям нравится думать, что они что-то делают важное. Например, совершают покупки и делают запасы. Даже, если это туалетная бумага. Покупка не требует много денег, но ощущение выполненного долга остается.

Еще одной причиной бумажной паники может стать желание подражать другим. Если все покупают бумагу, то, наверняка, это важно. Мозг посылает нам подобные сигналы и волей-неволей человек уже тянется за очередной упаковкой туалетной бумаги.

Также, говорит Рассел, многие уверенны, что туалетную бумагу в быту очень трудно заменить. Поэтому и делают запасы наперед. Особенно, когда видят пустые полки в супермаркетах. Спокойствия такое явления точно не прибавит, даже, если на следующий день все полки будут вновь заполнены бумагой.

Когда все факторы срабатывают одновременно, несколько рулонов туалетной бумаги на всякий случай возьмут, даже, те, кто понимает, что в подобный действиях нет никакого смысла, подытожили ученые.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что австралийская газета напечатала туалетную бумагу на своих страницах.

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