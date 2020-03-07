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Туалетная бумага на страницах газеты: австралийское издание "поддержало" паникующих из-за коронавируса

Австралийская газета в шутку напечатала дополнительные страницы, чтобы помочь в нехватке туалетной бумаги из-за «коронавирусной паники»

сегодня, 11:45
Автор:

• Таисия Ерохина

Туалетная бумага на страницах газеты: австралийское издание "поддержало" паникующих из-за коронавируса

Из-за людей, которые в "коронавирусной панике" скупают рулоны туалетной бумаги и антисептики, в соцсетях пользователи запустили флешмоб с хештегами #ToiletPaperEmergency или #ToiletPaperApocalypse. А одна австралийская газета пошла еще дальше: напечатала туалетную бумагу прямо на своих страницах.

Так, в Австралии производителям туалетной бумаги пришлось увеличить производство, чтобы успевать выставлять на продажу то количество товара, которое требуют покупатели. Поскольку в крупнейших супермаркетах покупатели сметают с полок туалетную бумагу и дезинфицирующие средства для рук. В связи с этим "безумием" издание NT News, известное юмористическими выходками, напечатало специальный восьмистраничный вкладыш, который можно разрезать на туалетную бумагу. Редактор издания, Мэтт Уильямс, сказал, что газета хорошо продается и "определенно не является дерьмовым изданием".

Ранее портал "Комментарии" писал, что интернет-магазин Amazon удаляет товары, которые "спасут" от коронавируса. ВОЗ заявила, что ложные утверждения о коронавирусе в Интернете вызывают массовую путаницу, и призвала технологических гигантов бороться с распространением дезинформации.


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Источник: https://www.theguardian.com/media/2020/mar/05/australian-newspaper-prints-extra-pages-to-help-out-in-toilet-paper-shortage
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