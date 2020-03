Туалетная бумага на страницах газеты: австралийское издание "поддержало" паникующих из-за коронавируса

Из-за людей, которые в "коронавирусной панике" скупают рулоны туалетной бумаги и антисептики, в соцсетях пользователи запустили флешмоб с хештегами #ToiletPaperEmergency или #ToiletPaperApocalypse. А одна австралийская газета пошла еще дальше: напечатала туалетную бумагу прямо на своих страницах.

Так, в Австралии производителям туалетной бумаги пришлось увеличить производство, чтобы успевать выставлять на продажу то количество товара, которое требуют покупатели. Поскольку в крупнейших супермаркетах покупатели сметают с полок туалетную бумагу и дезинфицирующие средства для рук. В связи с этим "безумием" издание NT News, известное юмористическими выходками, напечатало специальный восьмистраничный вкладыш, который можно разрезать на туалетную бумагу. Редактор издания, Мэтт Уильямс, сказал, что газета хорошо продается и "определенно не является дерьмовым изданием".

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu