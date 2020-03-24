Как стирать одежду, чтобы избавить ее от бактерий и вирусов

Пандемия коронавируса заставила людей взглянуть по-новому на многие вещи, в частности лучше соблюдать правила личной гигиены. Помимо того, что нужно меньше выходить на улицу и регулярно проветривать квартиру, стоит еще правильно ухаживать за своей одеждой, на которой также могут оседать различные бактерии.

Профессор микробиологии и иммунологии Университета Аризоны Чарльз Герб рассказал, что COVID-19 может жить в воздухе около трех часов, но отметил, что вирус в основном оседает на твердых поверхностях, а не на тканях. Однако, на одежде могут находиться и другие микробы, поэтому постарайтесь тщательно ее очищать.

По данным ВОЗ, вирусы гриппа погибают при температуре 75 градусов, а также с помощью чистящих средств, которые включают хлор, перекись водорода, спирт и моющие средства. Пока нет никаких оснований полагать, что такие меры эффективны и против нового коронавируса, но такая безопасность не помешает.

Лучше всего вещи стирать, используя опцию горячей настройки воды (стирка при температуре свыше 75 градусов) и, если у вас есть функция сушки — использовать и ее.

Кроме того, очистите все поверхности, на которых перед стиркой лежала грязная одежда, в том числе и корзину для белья. Также разделите одежду на домашнюю и уличную, в разгар коронавируса не стоит выбегать "за хлебом" в домашних брюках, а потом весь день разгуливать в них по квартире.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно мыть руки для защиты от коронавируса.

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