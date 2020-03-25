5 вещей, которых не должно быть на вашей кухне

В период карантина можно заняться делом, до которого раньше не доходили руки, а именно - заняться уборкой на кухне. Наверняка, в ней много ненужных вещей, которые лишь усиливают беспорядок. Итак, от чего нужно избавиться?

Контейнеры и бутылки

Приберегите несколько бутылок, на всякий случай, но не нужно собирать большое количество емкостей, которое попросту занимает свободное пространство и портит эстетику кухни. Соберите лишние коробочки, бутылки, контейнеры в мусорный мешок и отдайте в пункт переработки.

Устаревшие кулинарные книги

Если вы давно не пользуетесь книгами с рецептами, то зачем они вам на кухне? Они лежат и пылятся на полке без дела, так подарите их кому-то или продайте.

Горы консервации

Если у вас есть консервация, которая хранится уже не первый год, а ее свежесть вызывает сомнения - выбрасывайте ее в мусор. Не стоит заготавливать на зиму много запасов, если вы их не съедаете, и они пропадают.

Универсальное полотенце

Полотенце с пятнами неопределенного цвета, которым вытирают и посуду, и руки, и даже иногда пролитый суп, способно испортить облик даже самой стильной и чистой кухни. Более того — это настоящий рассадник бактерий и источник жуткого запаха, а отстирать его практически нереально.

Посуда со сколами и трещинами

Избавьтесь от битой посуды, ведь ей не место на вашей кухне! Не стоит хранить вещи, которыми пользоваться уже не будете, даже если они вам сильно нравятся. Самое время обновить кухонные принадлежности, в частности тарелки, чашки или сервиз - пусть они приукрасят ваш интерьер.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими вещами на кухне хозяйки пользуются неправильно.

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