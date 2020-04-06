Как заставить себя эффективно работать дома: пять полезных советов

В современном мире работа на дому уже давно не является чем-то невероятным. Сотрудники многих компаний и до карантина прекрасно справлялись со своими обязаностями, находясь далеко от своих коллег и свободные от неусыпного контроля со стороны начальства. Но как быть тем, для кого переход на домашний режим является чем-то абсолютно новым? Как организовать себя и работать с отдачей? Об этом сегодня и поговорим.

Приготовь список дел

Список дел — хороший способ меньше отвлекаться и не выбиваться из графика. Не забывай, что, работая дома, — именно ты ответственен за организацию своего рабочего дня. Потратив несколько минут заранее, сможешь рационально распределить свои задания и успеть больше.

Раздели рабочее и домашнее пространство

Даже если у тебя нет возможности выделить отдельную комнату под рабочий кабинет, организуй себе небольшое рабочее пространство. Достаточно обычного рабочего стола, где сможешь хранить свои рабочие материалы. Главное, чтобы это было место, которое ассоциируется с работой. Так будет легче и быстрее настраиваться на рабочий лад.

Делай перерывы



Иногда ты забываешь об отдыхе или тебе может показаться, что так успеешь сделать больше (без пауз и обеда). Однако это не так. Небольшие 10-минутные перерывы каждый час помогут освежиться и собраться с мыслями.

Поддерживай рабочее место в чистоте и порядке

Это еще один способ эффективно работать дома, дисциплинировать себя и оставаться собранным. Даже несмотря на то, что заваленный стол не вызовет косых взглядов со стороны коллег.

Установи четкое расписание начала и окончания рабочего дня



Одна из прелестей работы дома в том, что можешь сам определять свой график работы, и при этом никто не сделает тебе выговор за опоздание. Однако не поддавайся на соблазн оттянуть рабочий день на часок другой. Это может серьезно повлиять на продуктивность. Постарайся четко определить, когда будешь садиться за стол и в какое время завершать работу.

Придерживайся этих принципов, и твоя работа станет такой же продуктивной, как и в офисе. Также издание "Комментарии" расскажет, как накачать красивый пресс в домашних условиях.

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