Места в доме, которые нужно дезинфицировать в первую очередь

Влажную уборку в доме необходимо делать регулярно, ведь мы избавляем его от пилы, грязи и микробов, тем самым очищая воздух в помещении. Но есть опасные места, которые нужно дезинфицировать как можно чаще, ведь в них скапливается много бактерий.

В первую очередь, регулярно очищайте гаджеты, которыми пользуетесь каждый день: телефон, планшет, смарт-часы, ноутбук, экран, клавиатуру и другие приборы. Сделать это можно с помощью спиртового раствора или же специальными салфетками, предназначенными для чистки техники.

В ванной комнате и на кухне уделите большое внимание смесителям и раковине - эти места служат идеальной средой для размножения бактерий. Также протрите спиртосодержащим средством дверные ручки, включая ручки мебели, которые вы трогаете чаще всего, а еще дверцу холодильника.

Ежедневно протирайте влажной салфеткой и дезинфицирующим средством кухонную столешницу и рабочий стол. Тщательно протирать все поверхности в санузле, унитаз смывайте только с закрытой крышкой.

Помимо этого, не забывайте дезинфицировать все покупки, которые приносите из магазина. И еще почаще стирайте одежду и постельное белье, особенно наволочки.

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