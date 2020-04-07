Как приучить себя к пунктуальности: шесть важных правил

Опаздывать - это очень не хорошо. Этим ты демонстрируешь свое неуважение к тому, кто тебя ожидает и его времени. Если ты опоздал за всю жизнь раз или два, то тебе не о чем беспокоиться. Такое случается с каждым. Но если опоздания стали частью твоего "я" и ты никак не можешь заставить себя приходить вовремя, тебе прийдется серьезно поработать над собой, чтобы избавиться от пагубной привычки. В этом тебе помогут наши советы.

Не допускай опозданий по чужой вине

Как бы не было трудно, ты должен научиться говорить волшебные слова "мне назначено это время" и "мне пора уходить". Прежде всего стоит помочь себе и не давать окружающим тратить твое драгоценное время. Кроме того, такое умение поможет разобраться: причина в окружающих или, все же, в тебе?

Предупреждай о задержке

Как только осознаешь хотя бы минимальный риск опоздать, перезвони и предупреди тех, кто тебя ждет. А если все же появишься вовремя - это будет лишним плюсом.

Будь пессимистом

Даже не мечтай, что все встречи и дела займут свое строго определенное время. Этого не будет. Сверх запланированного всегда добавляй час или два.

Не оправдывайся

О причинах твоего опоздания следует говорить только в случае их чрезвычайной важности. Возможно, ты встретил ключевого партнёра компании. А если их нет - вместо оправданий придумай пару уместных ироничных шуток, которые помогут разрядить атмосферу.

Не трать время на бесперспективность

Проще говоря, прекрати заниматься ерундой. Обычно большинство людей перестают опаздывать, как только получают более высокооплачиваемую и ответственную работу.

Не возись

Когда уже понял, что опоздания не избежать, приготовь заранее нужные для встречи вещи и не отвлекай собравшихся снятием верхней одежды, поисками блокнота, ручки или ноутбука.

Надеемся, тебе удасться с помощью этих советов пустить пунктуальность в свою жизнь. Также издание "Комментарии" расскажет, как контролировать бюджет на карантине.

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