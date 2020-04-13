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Как успокоить нервы на рабочем месте: пять простых способов

Пять полезных действий помогут снять напряжение во время тяжелого рабочего дня

сегодня, 16:07
Автор:

• Зинченко Павел

Как успокоить нервы на рабочем месте: пять простых способов

В разгар рабочего дня ты можешь с головой окунуться в работу. Разумеется, это хорошо для твоего работодателя, но весьма вредно для твоего физического и психического здоровья. Нервное напряжение, связанное с работой может сыграть с тобой злую шутку. Поэтому очень важно время от времени отвлекаться от своих обязаностей и позволять себе коротенькие перерывы.

Заземляйся

Сосредоточь ощущения в ногах, можешь даже разуться и стать на пол босиком.  Можно также и немного прогуляться. Возможно даже выйти на свежий воздух.

Вдох-выдох

Если чувствуешь, что вот-вот "рванешь" - сделай несколько глубоких вдохов, насыщая мозг и тело кислородом. 

Выпей воды

Эффект тот же, ты просто переключаешь свои эмоции. 

Переключи внимание

Посмотри на милые фотографии и сбалансируй эмоции. 

Сделай несколько упражнений

Дыхательная гимнастика отлично справится с напряжением. Поставь ноги на ширине плеч, руки расслаблены вдоль тела, голова ровно. Закрой глаза, сделай глубокий вдох, одновременно поднимая ладони вверх вдоль тела, потом разведи их в стороны, потянись. Медленно выдыхай, опуская руки. Повтори три раза. 

Эти советы помогут тебе выдержать нервное напряжение и не выгореть в офисе. Также издание "Комментарии" расскажет, как заставить себя эффективно работать дома.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/825390-kak-bystro-sbrosit-napryazhenie-na-rabote
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