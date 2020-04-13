Как успокоить нервы на рабочем месте: пять простых способов

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В разгар рабочего дня ты можешь с головой окунуться в работу. Разумеется, это хорошо для твоего работодателя, но весьма вредно для твоего физического и психического здоровья. Нервное напряжение, связанное с работой может сыграть с тобой злую шутку. Поэтому очень важно время от времени отвлекаться от своих обязаностей и позволять себе коротенькие перерывы.
Заземляйся
Сосредоточь ощущения в ногах, можешь даже разуться и стать на пол босиком. Можно также и немного прогуляться. Возможно даже выйти на свежий воздух.
Вдох-выдох
Если чувствуешь, что вот-вот "рванешь" - сделай несколько глубоких вдохов, насыщая мозг и тело кислородом.
Выпей воды
Эффект тот же, ты просто переключаешь свои эмоции.
Переключи внимание
Посмотри на милые фотографии и сбалансируй эмоции.
Сделай несколько упражнений
Дыхательная гимнастика отлично справится с напряжением. Поставь ноги на ширине плеч, руки расслаблены вдоль тела, голова ровно. Закрой глаза, сделай глубокий вдох, одновременно поднимая ладони вверх вдоль тела, потом разведи их в стороны, потянись. Медленно выдыхай, опуская руки. Повтори три раза.
Эти советы помогут тебе выдержать нервное напряжение и не выгореть в офисе. Также издание "Комментарии" расскажет, как заставить себя эффективно работать дома.
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