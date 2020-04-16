Чистый четверг: как без химии вымыть окна без разводов

Чтобы вымыть в доме окна, не оставив на них разводов, совсем необязательно использовать дорогую бытовую химию из магазина. В помощь хозяйкам придут сода, уксус и даже обычный лук.

Множество методов мытья окон без химии имеют десятилетнюю историю и были проверены на практике еще нашими бабушками. Вот основные из них:

Уксус и сода

Уксус в сочетании с пищевой содой поможет очистить окна до скрипа, не оставляя при этом ненавистных разводов. Раствор нужно приготовить в такой пропорции: четверть стакана соды и 100 миллилитров уксуса залить 2 литрами чистой теплой воды. Этой жидкостью моем окна и затем протираем бумажным полотенцем, пока поверхность не высохнет полностью.

Уксус, спирт и крахмал

Столовую ложку крахмала, нужно растворить в двух стаканах воды и добавить по четверти стакана спирта и уксуса. Прежде, чем нанести на окно, емкость со средством следует хорошо взболтать.

Газета

Об этом методе очищения окон известно уже давно. Обычную газету необходимо хорошенько скомкать. Окна предварительно вымыть раствором воды и хозяйственного мыла. Затем их следует насухо вытереть тряпкой и, напоследок, газетой. Она впитает остатки влаги, а чернила позаботятся о блеске стекол.

Нашатырь

Поможет очистить окна от всевозможных загрязнений и нашатырный спирт. Он, ко всему, еще и продезинфицирует поверхность. Две столовые ложки нашатыря нужно смешать с двумя стаканами воды. Наносить эту смесь на окно следует в маске. А после обработки помещение необходимо проветрить.

Лук

Именно лук поможет избавиться от следов, ставленных мухами, особенно если те уже давно засохли. Луковицу нужно разрезать и протереть ею все проблемные зоны. Далее лишь останется сполоснуть окно водой и вытереть газетой.

Многие хозяйки за уборку и мытье окон берутся накануне Пасхи, а именно в чистый четверг. Ранее "Комментарии" рассказывали, что можно делать в этот день, а чего не стоит.





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