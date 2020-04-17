Как разбогатеть: четыре мужских совета

Каждый мужчина желает разбогатеть. Кого-то заботит наследие, которое он оставит своим детям. Кто-то желает с помощью своего багатства изменить мир к лучшему. Для кого увлекательным является сам процесс зарабатывания и накопления денег. Так или иначе, чтобы денег было побольше, нужно много работать. Генерировать идеи, находить партнеров, побеждать конкурентов. И иногда, даже выполнение всех этих задач не гарантирует, что денег стало больше.

Сегодня мы расскажем тебе несколько интересных секретов, благодаря которым твое состояние существенно увеличится.

Никогда не залезай в долги

Каким бы богатым ты ни был, если у тебя долги, ты — раб банковской системы. Чтобы выплачивать их и поддерживать необходимый уровень жизни, тебе придется работать. Возможно, на работе, которая тебе не нравится. Поэтому никогда не бери в долг. Если подумываешь открыть свое дело или создать какой-то проект, но для этого нужно влезть в долги — отложи эту затею. Начинай только тогда, когда сам сможешь оплатить все расходы. Так меньше рискуешь. А еще отсутствие средств вынуждает искать творческий подход к проблемам.

Убеждаешь себя, что вещь нужна — не покупай ее

Одна из главных финансовых ошибок — покупать вещи без необходимости. Мы часто так делаем: покупаем новую одежду, телефон или компьютер, просто чтобы не отставать от других и чувствовать себя модным. Но большинство из этих вещей нам не нужны. Когда что-то действительно необходимо, ты понимаешь это сразу же. Если перед покупкой приходится убеждать себя, не бери эту вещь.

Больше зарабатывай и меньше трать

Многие после повышения зарплаты начинают больше тратить. Покупают дорогую машину, чаще путешествуют и едят в кафе. В итоге они не становятся богаче, а остаются примерно на том же уровне достатка. Но если зарабатывать больше и тратить меньше, будут оставаться свободные средства. Их можно положить на счет или инвестировать.

Не скупись на то, что тебя радует

Деньги могут купить счастье, если тратить их на впечатления и значимые для тебя вещи. Если они радуют, вдохновляют и мотивируют — это необходимые инвестиции в твое благополучие.

Теперь осталось засучить рукава и браться за дело. Успех не заставит себя ждать. Также издание "Комментарии" расскажет, почему мужчины превращаются в тряпку.

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