Я его не узнаю: почему мужчины превращаются в тряпку

Иногда можно заметить, что в целом неплохой, успешный, уверенный в себе парень постепенно превращается в тряпку. Очень часто на это так или иначе влияют процессы, которые развиваются в контексте отношений между парнями и девушками. Проблема заключается в том, что парни сами не могут внятно сказать, что с ними происходит. Сегодня мы решили сделать небольшой разбор полетов и разобраться, что же может пойти не так.

Тестостерон

Часто после женитьбы и особенно рождения детей посиделки с друзьями в баре, рыбалка и футбол отходят на задний план. Но полностью отказываться от них не стоит. Иначе как ты будешь стимулировать выработку тестостерона в себе, за который она тебя полюбила?

Карьера

В наши дни сплошь и рядом встречается ситуация, когда женщина зарабатывает больше мужчины. И страшного в этом не больше, чем в утреннем похмелье. Но если ты завидуешь ей, тогда беда. Выход из ситуации - ищи лучшую работу, или просто поддерживай вторую половину, помогай ей и принимай важные для вас решения. Ведь смелее и мужественнее не тот, у кого больше денег.

Жалобы

Будешь постоянно ныть о том, что тебе не нравится обслуживание в ресторане, в стране плохая ситуация, или как мерзко каждый раз перед душем кипятить кастрюлю, девушка поставит тебя в угол на колени. Или бросит. Ведь так ты становишься похожим на ребенка. А психолог из Университета Флориды доктор Мидлорд говорит: "В довесок это может пробудить в женщине чувство вины".

Защита

Это плохо, если не хватает смелости заступиться за возлюбленную. Защищать честь девушки - долг хорошего парня. Драка с каждым, криво посмотревшим на нее - внушительно, но так тебя быстро упакуют в обезьянник. А вот "ласково" потребовать извинение за шлепок по ее попе - дело кровь из носа необходимое.

Понаблюдай за собой. Возможно, сумеешь распознать у себя одну из этих проблем. А это уже путь к их решению. Также издание "Комментарии" расскажет, как узнать характер мужчины по цвету глаз.

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