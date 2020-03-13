Психологи объяснили, как узнать характер мужчины по цвету глаз

Говорят, что с помощью глаз можно узнать о человеке много полезной информации, ведь они отражают нашу энергетику. Психологи выяснили, как по цвету глаз можно определить характер мужчины и его поведение в отношениях.

Эксперты говорят, что темно-карие глаза указывают на импульсивного и энергичного человека, который обладает лидерскими качествами. Такой мужчина имеет горячий темперамент, он харизматичный и страстный. Но при этом, агрессивен и в отношениях может оказаться диктатором.



Если говорить о зеленоглазых мужчинах, то они очень целеустремленные, упрямые, хотят быть лучшие в своем деле. Ради любимой женщины готовы достать звезду с неба, правда, с возрастом могут превратиться в циников.

А вот представители сильного пола с серыми глазами отличаются своим спокойствием и рассудительностью. Такие мужчины терпеливы, добросовестны и верные, за ними женщины чувствуют себя, как за каменной стеной.

А вот голубоглазых мужчин психологи рекомендуют дамам остерегаться. Они романтики и мечтатели, но вместе с этим, очень капризные и коварные. Такие мужчины готовы рисковать, бывают холодны, жестоки, а в отношениях непостоянны.

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