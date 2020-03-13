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Психологи объяснили, как узнать характер мужчины по цвету глаз

Считается, что глаза открывают человеческую душу

сегодня, 16:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Психологи объяснили, как узнать характер мужчины по цвету глаз

Говорят, что с помощью глаз можно узнать о человеке много полезной информации, ведь они отражают нашу энергетику. Психологи выяснили, как по цвету глаз можно определить характер мужчины и его поведение в отношениях.

Эксперты говорят, что темно-карие глаза указывают на импульсивного и энергичного человека, который обладает лидерскими качествами. Такой мужчина имеет горячий темперамент, он харизматичный и страстный. Но при этом, агрессивен и в отношениях может оказаться диктатором. 

Если говорить о зеленоглазых мужчинах, то они очень целеустремленные, упрямые, хотят быть лучшие в своем деле. Ради любимой женщины готовы достать звезду с неба, правда, с возрастом могут превратиться в циников. 

А вот представители сильного пола с серыми глазами отличаются своим спокойствием и рассудительностью. Такие мужчины терпеливы, добросовестны и верные, за ними женщины чувствуют себя, как за каменной стеной. 

А вот голубоглазых мужчин психологи рекомендуют дамам остерегаться. Они романтики и мечтатели, но вместе с этим, очень капризные и коварные. Такие мужчины готовы рисковать, бывают холодны, жестоки, а в отношениях непостоянны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как завоевать успешного мужчину.


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Источник: https://ukr.media/psihologiya/394872/
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