Как завоевать успешного мужчину: секреты общения

Если вы познакомились с успешным мужчиной и хотите завоевать его внимание, стоит запомнить несколько секретов, которые помогут вам наладить общение и произвести на него хорошее впечатление.

Не умничайте

На первом свидании не стоит оперировать терминами, философскими фразами и цитировать отрывки из книг. Безусловно, мужчины любят умных девушек, с которыми можно поддержать беседу или вступить в дискуссию, но свою эрудицию стоит проявлять лишь, когда это уместно.

Не делайте миллион комплиментов

Если вы хотите поднять мужчине настроение и задать вашему общению правильный тон, можно отметить, что у него красивый галстук или рубашка, но не переусердствуйте. Не нужно все время восхищаться мужчиной, наигранной лести никто не любит.

Не жалуйтесь

Вряд ли мужчина захочет построить серьезные отношения с девушкой, которая постоянно ноет и жалуется на свои проблемы. Если вы хотите, чтобы вечер прошел душевно и тепло, тогда сосредоточьтесь на приятных моментах и смешных историях.

Не говорите о деньгах

Разговор о деньгах может оттолкнуть мужчину, особенно, если вы интересуетесь его заработком или рассказываете о своих финансовых трудностях.

Не забывайте о чувстве юмора

Помните, как бы не было приятно смотреть на красивую девушку, мужчина в конце концов выберет ту, с которой можно от души посмеяться.

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