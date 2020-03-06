Как завоевать успешного мужчину: секреты общения

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Если вы познакомились с успешным мужчиной и хотите завоевать его внимание, стоит запомнить несколько секретов, которые помогут вам наладить общение и произвести на него хорошее впечатление.
Не умничайте
На первом свидании не стоит оперировать терминами, философскими фразами и цитировать отрывки из книг. Безусловно, мужчины любят умных девушек, с которыми можно поддержать беседу или вступить в дискуссию, но свою эрудицию стоит проявлять лишь, когда это уместно.
Не делайте миллион комплиментов
Если вы хотите поднять мужчине настроение и задать вашему общению правильный тон, можно отметить, что у него красивый галстук или рубашка, но не переусердствуйте. Не нужно все время восхищаться мужчиной, наигранной лести никто не любит.
Не жалуйтесь
Вряд ли мужчина захочет построить серьезные отношения с девушкой, которая постоянно ноет и жалуется на свои проблемы. Если вы хотите, чтобы вечер прошел душевно и тепло, тогда сосредоточьтесь на приятных моментах и смешных историях.
Не говорите о деньгах
Разговор о деньгах может оттолкнуть мужчину, особенно, если вы интересуетесь его заработком или рассказываете о своих финансовых трудностях.
Не забывайте о чувстве юмора
Помните, как бы не было приятно смотреть на красивую девушку, мужчина в конце концов выберет ту, с которой можно от души посмеяться.
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