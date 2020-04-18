Покраска яиц на Пасху: как это сделать с помощью каркаде

Уже на пороге светлый праздник Пасхи. Если вы еще не успели покрасить яйца, предлагаем вам попробовать новый и необычный способ. Отдайте предпочтение натуральным красителям, а не промышленным. Придать яйцам серо-синий цвет можно с помощью каркаде.

Для этого вам потребуется: вода (500 мл), яйца, каркаде (50 г), укус (1 столовая ложка), масло растительное (1 столовая ложка).

Насыпьте лепестки каркаде в кастрюлю и залейте их водой, доведите до кипения. Потом добавьте ложку уксуса и перемешайте. Положите в настой яйца, чтобы вода их полностью покрывала, и варите в чае 10-15 минут на небольшом огне. Следите за кипением и снимайте пену, которая образуется в чае. Далее оставьте яйца в кастрюле до полного остывания (часа 2-3), после чего достаньте и выложите на бумажную салфетку.

Для придания яйцам блеска нужно взять ватный диск, смочить его немного растительным маслом и промокнуть яйца (не растирать, чтобы не смазать краску). Таким образом, они получат необычный серо-синий цвет и блеск.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие натуральные продукты можно использовать для покраски яиц.

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