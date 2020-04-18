Покраска яиц на Пасху: как это сделать с помощью каркаде

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7132.81
ETH/USD
174.31
LTC/USD
42.67
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.77
RUB/UAH
0.37
Уже на пороге светлый праздник Пасхи. Если вы еще не успели покрасить яйца, предлагаем вам попробовать новый и необычный способ. Отдайте предпочтение натуральным красителям, а не промышленным. Придать яйцам серо-синий цвет можно с помощью каркаде.
Для этого вам потребуется: вода (500 мл), яйца, каркаде (50 г), укус (1 столовая ложка), масло растительное (1 столовая ложка).
Насыпьте лепестки каркаде в кастрюлю и залейте их водой, доведите до кипения. Потом добавьте ложку уксуса и перемешайте. Положите в настой яйца, чтобы вода их полностью покрывала, и варите в чае 10-15 минут на небольшом огне. Следите за кипением и снимайте пену, которая образуется в чае. Далее оставьте яйца в кастрюле до полного остывания (часа 2-3), после чего достаньте и выложите на бумажную салфетку.
Для придания яйцам блеска нужно взять ватный диск, смочить его немного растительным маслом и промокнуть яйца (не растирать, чтобы не смазать краску). Таким образом, они получат необычный серо-синий цвет и блеск.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие натуральные продукты можно использовать для покраски яиц.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости