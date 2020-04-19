Держи себя в руках: как не переесть на Пасху

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Вот и наступил светлый праздник Пасхи. Не сомневаемся, что до этого ты больше месяца постился в поте лица, отказывал себе во всяких вкусняшках и пребывал на хлебе и воде. И теперь конечно же ты вполне заслуживаешь на хороший праздничный стол в честь светлого праздника. Но даже несмотря на твое усердие во время Великого Поста, крайне важно не переесть на Пасху. Это элементарный вопрос здоровья.
А потому мы позволим дать тебе несколько советов, которые помогут тебе провести время за праздничным столом без вреда самому себе.
Ешь маленькими порциями
Как ты помнишь, насыщение приходит не сразу, а лишь спустя 20 минут после попадания еды в организм. Потому - не спеши, ешь медленно и наслаждайся вкусом пищи. Порции сделай небольшими, чтобы избежать неприятных ощущений переполненности желудка.
Каждый день - новый продукт
Если долгое время не употреблял какие-либо продукты, а на Пасху решил, что пора бы и вернуть их в рацион, то делать это стоит постепенно. Начать стоит с яиц и рыбы, на следующий день - немного кисломолочных продуктов и мяса. Если твоя диета ограничивала белок - тем более стоит так поступить, поскольку телу на первых порах не будет хватать ферментов для переработки всего этого счастья.
Не пей алкоголь без еды
Если рассчитываешь употребить бокал-другой спиртного, лучше сделай это в комбинации с овощами и нежирным белком (белое мясо, рыба, сыр, яйца или морепродукты). Напомним, что оптимальная доза алкоголя в час - 150 мл вина или 50 г чего-то покрепче.
Не готовь много
Умом все понимают, что столько за один раз не съешь. Но "голодные глаза" заставляют купить еще три кулича и нарезать еще пять салатов с майонезом и заесть это все тортом. Готовь сбалансированные блюда и просто слегка прикинь, сможешь ли ты все это "уговорить" за раз. Если ответ "нет" - делай выводы.
Желаем тебе удачного праздника и крепкого здоровья. Также издание "Комментарии" расскажет, как покрасить яйца на Пасху.
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