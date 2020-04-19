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Держи себя в руках: как не переесть на Пасху

Праздничный стол играет большую роль во время праздника Пасхи, поэтому крайне важно знать меру и не переедать

сегодня, 09:56
Автор:

• Зинченко Павел

Держи себя в руках: как не переесть на Пасху

Вот и наступил светлый праздник Пасхи. Не сомневаемся, что до этого ты больше месяца постился в поте лица, отказывал себе во всяких вкусняшках и пребывал на хлебе и воде. И теперь конечно же ты вполне заслуживаешь на хороший праздничный стол в честь светлого праздника. Но даже несмотря на твое усердие во время Великого Поста, крайне важно не переесть на Пасху. Это элементарный вопрос здоровья.

А потому мы позволим дать тебе несколько советов, которые помогут тебе провести время за праздничным столом без вреда самому себе.

Ешь маленькими порциями

Как ты помнишь, насыщение приходит не сразу, а лишь спустя 20 минут после попадания еды в организм. Потому - не спеши, ешь медленно и наслаждайся вкусом пищи. Порции сделай небольшими, чтобы избежать неприятных ощущений переполненности желудка. 

Каждый день - новый продукт

Если долгое время не употреблял какие-либо продукты, а на Пасху решил, что пора бы и вернуть их в рацион, то делать это стоит постепенно.  Начать стоит с яиц и рыбы, на следующий день - немного кисломолочных продуктов и мяса. Если твоя диета ограничивала белок - тем более стоит так поступить, поскольку телу на первых порах не будет хватать ферментов для переработки всего этого счастья. 

Не пей алкоголь без еды

Если рассчитываешь употребить бокал-другой спиртного, лучше сделай это в комбинации с овощами и нежирным белком (белое мясо, рыба, сыр, яйца или морепродукты). Напомним, что оптимальная доза алкоголя в час - 150 мл вина или 50 г чего-то покрепче. 

Не готовь много

Умом все понимают, что столько за один раз не съешь. Но "голодные глаза" заставляют купить еще три кулича и нарезать еще пять салатов с майонезом и заесть это все тортом.  Готовь сбалансированные блюда и просто слегка прикинь, сможешь ли ты все это "уговорить" за раз. Если ответ "нет" - делай выводы. 

Желаем тебе удачного праздника и крепкого здоровья. Также издание "Комментарии" расскажет, как покрасить яйца на Пасху.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/eda/1824480-naelsya-kak-na-paskhu-kak-ne-nabrat-lishnij-ves-vo-vremya-prazdnikov
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