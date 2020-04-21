Пасхальные угощения: как долго можно хранить куличи и крашенки

Если праздники закончились, а пасхальные угощения еще нет, самое время позаботиться о том, чтобы продлить им срок хранения. “Комментарии” нашли ответ на вопрос: как долго можно хранить куличи, крашенки и творожную пасху.





Куличи

Здесь многое зависит от продуктов, которые вы использовали во время приготовления пасхальной сдобы. Если все ингредиенты были свежими, то и куличи будут оставаться вкусными намного дольше.

Хранить куличи следует в темном и прохладном месте. Иначе сдоба быстро станет черствой. Если соблюсти только это условие, то куличи будут храниться в течении 3-4 дней. Увеличить срок жизни можно, если каждый кулич по отдельности спрятать в пакет. Также можно обернуть его полотенцем. После этого следует спрятать угощение в эмалированную посуду и поставить подальше от солнечного света.

Кстати, позаботьтесь о том, чтобы кулич был холодным и без влаги, иначе в пакете быстро образуется плесень.

Еще для одного способа нам понадобится коньяк или ром. Ими нужно смочить марлю. Ею после этого обернуть наши куличи. Далее кладем в пакет и снова прячем в прохладном месте. Такой способ хранения позволяет пасхальной сдобе оставаться свежей до трех недель.

Если вы храните куличи в холодильнике, их нужно спрятать в пакет, а еще лучше - в пергамент, и поставить на нижнюю полку. Самое главное, избегать отсека с овощами и фруктами. Там очень высокая влажность, которая куличам может навредить.

Если кулич немного зачерствел, освежить его можно следующим образом: необходимо отправить его на 30 секунд в микроволновку.





Яйца

И снова нужно обратить внимание на срок хранения, который указан на упаковке. Если вы приобрели свежие яйца, то в вареном виде крашенки могут спокойно находится в холодильнике до двух недель, если при этом температура будет на уровне + 2-4 градуса.

Кстати яйца столовые будут оставаться свежими дольше, чем яйца диетические. Поэтому всегда следует обращать внимание на упаковку.





Творожная пасха

Творожную пасху нужно спрятать в холодильник сразу же после приготовления. Доставать ее стоит, только непосредственно перед подачей на стол. Срок хранения такой же как и срок хранения основного ингредиента - творога. Поэтому смотрим внимательно на упаковку. Обычно это около недели с момента изготовления творога. То же самое касается и домашнего творога.





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