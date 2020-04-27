Пять советов, которые сэкономят время на кухне

Женщины на кухне проводят массу времени, ведь сначала нужно закупить продукты, подготовить ингредиенты, придумать меню, все приготовить, а потом и помыть посуду. Как научиться экономить время на кухне?

Планируйте меню

Возьмите за правило планировать свой рацион на неделю и на основе этих планов составьте список покупок, с которым вы отправитесь в магазин. Так вы купите только самое необходимое и исключите нежелательные срывы в течение недели. Такой подход не только бережет фигуру и здоровье, но и экономит время и силы.

Подготовьте ингредиенты заранее

Изучите меню на неделю и определите, какие заготовки вы можете сделать уже сейчас, чтобы после сэкономить себе время. Курицу и рыбу перед заморозкой нарежьте на порционные кусочки — так они быстрее разморозятся. Овощи нарежьте соломкой, кубиками или ломтиками. Приготовьте гарнир — крупы могут храниться несколько дней. Позаботьтесь о соусах и заправках — они также хранятся в холодильнике несколько дней.

Добавьте в рацион больше овощей

Овощи — незаменимая составная часть рациона любого здорового человека. В овощах содержится большое количество витаминов, минералов и клетчатки. Без них ваш рацион будет неполным. Приятный плюс: большинство овощей можно есть в сыром виде, а значит, на их приготовление не нужно тратить много времени. Виртуозный салат можно соорудить всего за пять минут.

Придумайте гарнир

При планировании рациона не забудьте включить в список покупок ингредиенты для гарнира. Это могут быть крупы или овощи. Крупы можно отварить заранее — они могут храниться в холодильнике несколько дней. На обед или ужин вы можете просто добавить к ним рыбу или птицу, а можете приготовить легкий овощной салат. Некоторые крупы также можно приготовить с вечера: от вас потребуется минимум усилий — насыпьте крупу в миску и залейте кипятком. К утру все будет готово.

Позаботьтесь о перекусах

Перекусы — важная часть любого рациона. Они обязательно должны быть тщательным образом спланированы и куплены заранее, иначе есть риск, что все планы разрушатся, и время, потраченное на составление идеального рациона с целью сэкономить время, будет потрачено впустую. Купите натуральные йогурты, орехи и сухофрукты, фрукты, ягоды. Они выручат вас в сложный момент, не отнимут много времени и помогут победить чувство голода без потерь для фигуры и здоровья.

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