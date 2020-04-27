Как оставаться сосредоточенным: три мужских совета

Мужчина должен уметь сосредотачиваться на своей главной цели. Но в современном миру очень тяжело не распылить свое внимание сразу в нескольких направлениях. Ответить на письмо, донести свою мысль до собеседника, написать СМС... Все это иногда делается практически одновременно. В результате дела валятся из рук и ничего нормально сделать не выходит.

В связи с этим мы дадим тебе несколько советов, которые помогут оставаться всегда сосредоточенным.

Не перегружай свой мозг

Как эффективнее всего тренировать мышцы в спортивном зале? Ну, ты знаешь: "тренировка — день восстановления — тренировка". С памятью и вниманием все точно так же. Уставший мозг не способен эффективно работать. Давай ему время на восстановление.

Правильно питайся

Если травишь организм гадостью, то как можешь требовать от мозга высокой эффективности? Последнему нужны фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, жирные сорта рыбы, печень, говядина, зелень, яйца.

Ставь перед собой одну задачу, а не несколько

Ты не Юлий Цезарь, так что не пытайся одновременно делать все и сразу. Если разговариваешь с кем-то, то слушай собеседника, а не попутно листай ленту Facebook. Рассеивая свою память и внимание на несколько дел сразу, снижаешь их эффективность.

Бери себя в руки и уверенно двигайся к цели. Также издание "Комментарии" расскажет о трех способах снять стресс в домашних условиях.

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