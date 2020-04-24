Три способа, которые помогут снять стресс в домашних условиях

Современный ритм жизни часто приводит к стрессу и нервному напряжению, с которыми очень тяжело справляться. Рано или поздно такое состояние вредит здоровью и отнимает все силы. Чтобы этого не случилось, нужно научиться контролировать стресс и снимать его в домашних условиях. Но как это правильно сделать?

Спорт

Это наиболее эффективный ответ на вопрос "как избавиться от стресса?". Активные физические нагрузки помогают снять напряжение, расслабиться, сместить акценты с умственной деятельности на физическую. Но не переусердствуйте с первого раза, иначе надолго пропадет желание заниматься спортом. Начните с быстрых пеших прогулок, поездок на велосипеде и бассейна. Затем можно подключить "тяжелую артиллерию" - бег.

Массаж

Непросто найти время для полноценного массажа. Но хотя бы 101-15 минут самомассажа тоже помогут избавиться от стресса. Используйте все 4 техники, чтобы вернуть нормальное расположение духа: поглаживание, надавливание, похлопывание, пощипывание. Вскоре вы поймете, какие движения помогают вашему телу расслабиться, а "тяжелым" мыслям покинуть голову в каждом конкретном случае.

Крик

Как справиться со стрессом, когда вообще нет времени на спорт или массаж? Покричать! Можно ив подушку, чтоб не слышали окружающие. Можно в ванной, под шум воды. Именно это самый простой и эффективный способ так называемой "первичной терапии", который помогал вернуть состояние покоя Стиву Джобсу, Джонну Леннону и другим знаменитостям. А для профилактики это можно делать пару раз в неделю.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сохранить равновесие под давлением стресса.

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